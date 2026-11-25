Еврокомиссия занимается «мегафонной дипломатией» вокруг Украины, не направляя Москве конкретных предложений по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии в Гомеле.

«Еврокомиссия регулярно делает какие-то заявления, но то, что это не сопровождается никакими предложениями конкретными по дипломатическим каналам, направленными российской стороне, мне кажется, подтверждает несерьёзность подхода Брюсселя, в частности Еврокомиссии, которая занимается мегафонной дипломатией», — сказал министр.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин сообщил, что по дипломатическим каналам пригласил европейских представителей в Москву для выяснения их позиции по украинскому вопросу. В тот же день Bloomberg стало известно, что Великобритания, Германия и Франция обсуждают возможность встречи с российской стороной.

Однако 23 ноября Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Москвой. В Брюсселе заявили, что обсуждать будущую архитектуру европейской безопасности следует после прекращения огня на Украине, причём с участием государств ЕС и НАТО. Уже 25 ноября в Кремле сообщили об отсутствии конкретики относительно приезда европейской делегации.