Лавров заявил о планах Киева и Запада устроить теракты в странах Африки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские боевики при поддержке западных стран планируют диверсии и теракты в Африке, чтобы осложнить отношения государств континента с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями ведущих африканских СМИ.
Министр подчеркнул, что проблема безопасности в Сахеле остаётся крайне острой, причём террористические угрозы распространяются и на север Африки. По его словам, украинские формирования стремятся нанести ущерб государствам, которые активно развивают сотрудничество с Москвой.
«Планирующие с помощью своих западных спонсоров прямые диверсии, прямые террористические акты на территории тех стран, которые особенно развивают отношения с РФ», — сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что подобные действия направлены исключительно на причинение вреда.
Напомним, в мае Life.ru сообщал о поставках украинского оружия вооружённым группировкам в Мали. В распоряжении боевиков оказались автоматы, пулемёты, гранатомёты и FPV-дроны. Источник связывал эти поставки с попытками дестабилизировать обстановку в африканской стране. Уже 9 июля Лавров во время поездки в Мозамбик заявил об участии украинских наёмников в террористических нападениях на континенте. На следующий день, после переговоров с главой МИД Бурунди, министр обвинил Киев во вмешательстве в вооружённые конфликты сразу нескольких африканских государств. В частности, он упомянул ситуацию в Демократической Республике Конго. В августе появились сообщения об участии украинских инструкторов в подготовке боевиков на территории Мали при предполагаемом содействии Франции. По данным RT, часть участников вооружённых формирований проходила диверсионную подготовку на Украине.
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