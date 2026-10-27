Украинские боевики при поддержке западных стран планируют диверсии и теракты в Африке, чтобы осложнить отношения государств континента с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями ведущих африканских СМИ.

Министр подчеркнул, что проблема безопасности в Сахеле остаётся крайне острой, причём террористические угрозы распространяются и на север Африки. По его словам, украинские формирования стремятся нанести ущерб государствам, которые активно развивают сотрудничество с Москвой.

«Планирующие с помощью своих западных спонсоров прямые диверсии, прямые террористические акты на территории тех стран, которые особенно развивают отношения с РФ», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что подобные действия направлены исключительно на причинение вреда.