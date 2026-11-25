Любовь под пулями: В российских силовых структурах рассказали о рекламе службы на Украине
В РФ заявили об ориентации рекламы службы ВСУ на женщин и подростков
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Киев изменил подход к популяризации военной службы, сделав ставку на женщин и подростков. Теперь службу в армии представляют в том числе как возможность встретить любовь и создать семью. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель российских силовых структур.
По словам собеседницы агентства, на Украине активизировалось переиздание художественной литературы, романтизирующей боевые действия. Для женской и подростковой аудитории также выпускают фильмы и короткие видеоролики.
Изменение информационной кампании представитель силовых структур связывает с нехваткой личного состава ВСУ. По её мнению, таким образом украинские власти пытаются расширить потенциальный мобилизационный ресурс за счёт женщин и молодёжи.
Напомним, в августе бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр допустила принудительную мобилизацию женщин, связав возможность такого решения с потребностями Генштаба ВСУ. При этом глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявлял об отсутствии необходимости в подобной мере, пока не исчерпан мобилизационный ресурс среди мужчин. В сентябре Служба внешней разведки России сообщила о предполагаемом давлении Еврокомиссии на Киев по вопросу призыва украинок. А уже в октябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила ввести обязательную военную службу для выпускников школ. По её мнению, юноши и девушки должны проводить в армии от одного до двух лет.
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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.