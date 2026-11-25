Киев изменил подход к популяризации военной службы, сделав ставку на женщин и подростков. Теперь службу в армии представляют в том числе как возможность встретить любовь и создать семью. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель российских силовых структур.

По словам собеседницы агентства, на Украине активизировалось переиздание художественной литературы, романтизирующей боевые действия. Для женской и подростковой аудитории также выпускают фильмы и короткие видеоролики.

Изменение информационной кампании представитель силовых структур связывает с нехваткой личного состава ВСУ. По её мнению, таким образом украинские власти пытаются расширить потенциальный мобилизационный ресурс за счёт женщин и молодёжи.

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