Матвиенко предложила лишить устриц льгот: Насколько они уже дороже дорожающей красной рыбы

Красная рыба окажется более выгодной покупкой, чем устрицы, если сравнивать стоимость съедобной части продуктов. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов после заявления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая предложила отменить льготную ставку НДС для ряда деликатесов, включая устрицы, омаров, лангустинов и лобстеров.

Эксперт подчеркнул, что привлекательная цена одного моллюска ещё не означает экономии. Он привёл ориентир: устрица весом 70–100 граммов стоит примерно 170 рублей за штуку. При такой цене килограмм продукта вместе с раковинами обойдётся приблизительно в 1700–2430 рублей.

Однако значительная часть покупки не попадёт на тарелку — раковина составляет более 80% общего веса устрицы, поэтому сравнивать её с рыбой только по цене за килограмм некорректно.

«Мы же понимаем, из чего складывается питательная часть устрицы. Её чистый вес незначителен, потому что раковина составляет более 80% общего веса», — пояснил собеседник.

Анфиногенов считает, что на восприятие устриц как особенно ценного деликатеса влияет мода. Для покупателя, который выбирает продукт для полноценного приёма пищи, он отдаёт предпочтение красной рыбе. При этом конкретное соотношение цен зависит от вида рыбы, формы продажи и магазина.

Само подорожание рыбной продукции эксперт назвал поводом внимательнее изучить рынок. По его мнению, важны не только колебания уловов, но и доступность продукции для российских покупателей на фоне спроса за рубежом. «Рыба — это стратегически важный продукт», — подчеркнул он, выразив обеспокоенность её переходом в премиальный сегмент.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС для устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. По её словам, сейчас эти деликатесы облагаются по ставке 10% вместо общей ставки 22%. Отмена льготы, как оценила спикер Совфеда, могла бы дополнительно принести бюджету около 6 млрд рублей.