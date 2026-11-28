Обилие жирных закусок, острых соусов и сладостей на новогоднем корпоративе грозит тяжестью в животе, а поздний плотный ужин способен испортить сон. Как выбрать праздничные угощения, чтобы на следующее утро не жалеть о съеденном, Life.ru рассказала главный технолог доставки еды «Много лосося» Александра Криволап.

По словам специалиста, на корпоративном столе обычно соседствуют мясные закуски, блюда во фритюре, салаты с майонезом и горячее с различными соусами. По отдельности такая еда не обязательно вызывает дискомфорт, однако сочетание нескольких жирных блюд за один вечер может создать дополнительную нагрузку на пищеварение. Кроме того, жирная пища переваривается медленнее и способна усиливать неприятные ощущения у людей, склонных к изжоге.

Я бы не советовала собирать одну большую тарелку из всех самых сытных блюд. Лучше выбрать что-то одно: например, порцию горячих роллов и что-то лёгкое на закуску. Александра Криволап Главный технолог доставки еды «Много лосося»

В качестве альтернативы специалист предложила суши, сашими или роллы с рыбой и морепродуктами, например с опалённым лососем и креветкой. При этом не стоит торопиться и накладывать сразу большие порции. Так проще вовремя почувствовать сытость и избежать тяжести после застолья.

Не меньше внимания следует уделять соусам и приправам. Соевый соус, маринады, заправки и пикантные добавки делают вкус насыщеннее, но одновременно увеличивают количество соли в рационе. Солёная пища способна усиливать жажду, поэтому Криволап рекомендует использовать такие добавки умеренно.

Осторожность необходима и с острыми закусками. Перец, васаби и пряные соусы сами по себе не обязательно вызывают проблемы, однако у людей с чувствительным пищеварением или склонностью к изжоге они способны усиливать неприятные симптомы. Полностью отказываться от любимых вкусов необязательно, достаточно учитывать реакцию организма и не сочетать сразу несколько острых блюд.

Например, к роллам с соусом-шапочкой лучше подобрать более нейтральную закуску и не добавлять много соевого соуса. Это позволит разнообразить меню без избытка насыщенных приправ.

Отдельного внимания заслуживают десерты и сладкие напитки. После закусок и горячего нередко хочется попробовать сразу несколько сладостей, а затем запить их газировкой или соком. Однако большое количество десертов увеличивает потребление сахара, а газированные напитки у некоторых людей вызывают вздутие и ощущение переполненного желудка.

«Это не значит, что на корпоративе нужно отказываться от сладкого. Вместо тяжёлых десертов с жирным кремом и большим количеством теста можно выбрать более лёгкую альтернативу — например, моти. Это японские десерты из рисового теста с нежной начинкой. Они небольшие по размеру, поэтому позволяют завершить праздничный ужин чем-то сладким, не добавляя к нему ещё одну большую порцию еды», — рассказала собеседница Life.ru.

Эксперт также рекомендует ограничиться одной порцией сладкого и не сочетать её с несколькими сладкими напитками. Утолить жажду лучше обычной или минеральной водой без добавок либо несладким чаем. Соки и фреши не стоит считать полноценной заменой воде, поскольку они содержат природные сахара, а клетчатки в них обычно меньше, чем в цельных фруктах.

Самочувствие после корпоратива зависит не только от выбранных продуктов, но и от времени последнего приёма пищи. Плотный ужин непосредственно перед сном способен помешать полноценному отдыху, особенно людям, склонным к изжоге и рефлюксу. В таких случаях врачи рекомендуют заканчивать есть минимум за три часа до отхода ко сну.

Поэтому основной приём пищи лучше не откладывать до завершения праздника. Для вечернего меню Криволап советует выбирать блюда с источником белка и небольшим количеством жирных добавок. Подойдут суши, сашими, роллы с лососем или креветкой, а также шашлычки из креветок без панировки и обжаривания во фритюре. Дополнить ужин можно овощами или салатом.

Во время праздника важно не забывать о воде. Специалист рекомендует периодически делать несколько глотков, ориентируясь на жажду, а не пытаться выпить большой объём сразу. При этом сладкая газировка и соки не должны полностью заменять обычную воду.

На следующий день после корпоратива не стоит компенсировать обильный ужин голоданием или специальными детокс-напитками. Криволап советует не пропускать завтрак, вернуться к привычному режиму питания и избегать большого количества жирной и сладкой пищи. Например, утром можно выбрать мисо-суп или горячий том-ям, а на обед — блюдо с креветками и овощами.

Отказываться от привычной чашки кофе тоже необязательно. Однако несколько порций напитка не компенсируют недостаток сна, поскольку кофеин лишь временно повышает бодрость. Поэтому о полноценном отдыхе лучше позаботиться ещё до праздника.

«Чтобы утром было проще вернуться к рабочему ритму, лучше заранее позаботиться о полноценном сне, умеренных порциях и достаточном количестве воды», — заключила эксперт.