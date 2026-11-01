Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на предложение отправить премьер-министра Польши Дональда Туска в Россию. В ответ на комментарий пользователя соцсети X, который предложил вернуть политика «обратно в Москву, где ему и место», Медведев написал: «Мы своих не бросаем!»

Шутка прозвучала на фоне острого политического кризиса в Польше. Накануне Туск в обращении к нации обвинил некие «пророссийские силы» в поддержке его политических противников. Польский премьер также утверждал, что оппозиции помогает «армия российских ботов» в интернете, однако доказательств их участия в конфликте не представил.

Сам Медведев ранее уже высмеял попытки обнаружить «русский след» в польском кризисе. Он с сарказмом перечислил события в разных странах, ответственность за которые пытаются возложить на Москву, включая американские выборы и миграционные проблемы в Испании. Политик также назвал происходящее в Польше конституционным переворотом.

Противостояние вокруг Конституционного трибунала Польши обострилось ещё в середине октября. После того как избранный сеймом судья Мачей Берек принёс присягу без участия президента Кароля Навроцкого, оппозиция разбила палаточный лагерь возле здания суда. Председатель трибунала Богдан Свенчковский отказался допускать нового судью к работе, сославшись на необходимость признания процедуры главой государства. Правительство Туска, напротив, настаивало на законности назначения.

Новый виток кризиса произошёл 30 октября, когда судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. В ответ Конституционный трибунал заявил о попытке государственного переворота, а противники смены руководства назвали происходящее захватом судебной власти. В Варшаве вспыхнули протесты, переросшие в столкновения с полицией. Трёх демонстрантов задержали.

На фоне обострения ситуации Туск отказался идти на компромисс с оппозицией, заявив о намерении восстановить работу судебного органа. Ответственность за кризис он возложил на партию «Право и справедливость», Навроцкого и бывшего президента Анджея Дуду. В свою очередь, польская оппозиция потребовала вотума недоверия правительству. Бывший премьер Матеуш Моравецкий предложил сформировать временный кабинет до проведения новых выборов.