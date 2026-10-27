Мэр Осло призвала запретить въезд российским лыжникам на Кубок мира

Мэр Осло Анне Линдбу призвала власти Норвегии ограничить выдачу виз российским лыжникам, чтобы не допустить их до этапа Кубка мира в Хольменколлене. По её мнению, решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) смягчить условия участия россиян не обязывает норвежское правительство разрешать им въезд. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

«Тот факт, что FIS открывает двери для российских спортсменов, не означает, что правительство должно поступать так же», — заявила Линдбу.

Градоначальница предложила пересмотреть возможность въезда российских профессиональных спортсменов по рабочим визам. Она подчеркнула, что правительство должно определиться с позицией до начала зимних соревнований. При этом решения о введении новых ограничений пока нет.

Поводом для заявления стало изменение правил FIS. Международная федерация исключила из критериев допуска пункт, который запрещал участие спортсменам из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооружёнными силами. Однако атлеты, добровольно заключившие контракты с армией или органами безопасности, по-прежнему не могут получить нейтральный статус.

Этап Кубка мира в Хольменколлене состоится 13–14 марта 2027 года. Согласно программе организаторов, спортивный фестиваль начнётся 12 марта. В соревнованиях запланированы лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

Ранее Life.ru сообщал, что против участия россиян в норвежских этапах Кубка мира выступила национальная лыжная федерация. Её глава Рогер Финньюрд потребовал от властей разъяснить порядок выдачи виз до старта сезона. При этом спортивные организации не вправе самостоятельно запрещать иностранным атлетам въезд в страну.