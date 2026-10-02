Минус 60 тысяч за месяц: iPhone 18 Pro рухнул в цене в России

Стоимость нового iPhone 18 Pro в России меньше чем за месяц опустилась до 115 тыс. рублей. Речь идёт о базовой версии с 256 ГБ памяти, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Издание сравнивает нынешний ценник со стоимостью около 175 тыс. рублей, встречавшейся после старта продаж. В таком случае смартфон потерял в цене примерно 60 тыс. рублей, или около 35%.

При этом первые предложения на российском рынке были неоднородными. Ещё 9 сентября Life.ru писал о стартовой стоимости iPhone 18 Pro от 147 тыс. рублей, причём итоговая цена зависела от продавца, объёма памяти и условий поставки.

К концу сентября флагман уже можно было найти примерно за 133 тыс. рублей. Hi-Tech Mail.ru связывал снижение стоимости в том числе с более слабым спросом на новое поколение по сравнению с iPhone 17.

iPhone 18 Pro Apple представила 9 сентября. Смартфон получил двухнанометровый процессор A20 Pro, основную камеру с переменной диафрагмой и подэкранный Face ID с уменьшенным Dynamic Island. Life.ru подробно разбирал характеристики и российские цены новинки сразу после презентации.

Падение цены оказалось заметно быстрее первоначальных прогнозов. В сентябре эксперт Life.ru советовал не переплачивать за стартовый ажиотаж и ожидал более существенного удешевления iPhone 18 Pro лишь к весне 2027 года. Тогда первые партии оценивались примерно в 175 тыс. рублей, а отдельные устройства могли стоить ещё дороже.

К 19 сентября новые устройства Apple уже добрались до российских магазинов, причём среди предзаказов лидировал iPhone 18 Pro Max. По мере роста числа поставок и конкуренции между продавцами цены на линейку начали снижаться.