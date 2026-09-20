Мощи Спиридона Тримифунтского из России отправятся в Казахстан

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского покинул храм Христа Спасителя, завершив российский этап принесения святыни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мощи находились в России с августа и за месяц побывали в 12 регионах страны. Поклониться им могли верующие в Чебоксарах, Казани, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и других городах.

Москва стала заключительной точкой маршрута. В храме Христа Спасителя десница находилась с 15 по 20 сентября, а в отдельные дни очередь паломников растягивалась на несколько часов.

Теперь святыню повезут в Казахстан. С 21 сентября по 10 октября ковчег планируют пронести по десяти городам республики, где к нему также смогут приложиться православные верующие.

Основная часть мощей Спиридона Тримифунтского постоянно хранится на греческом острове Корфу. Святителя, жившего в III–IV веках, православные почитают как чудотворца и обращаются к нему с молитвами о здоровье, работе, жилье и помощи в житейских трудностях.