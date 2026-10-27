Москва тщательно готовится к переговорам в Абу-Даби, заявил Стёре

Россия тщательно готовится к предстоящим трёхсторонним переговорам с США и Украиной в Абу-Даби. Такое впечатление сложилось у премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Reuters.