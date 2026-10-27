Москва тщательно готовится к переговорам в Абу-Даби, заявил Стёре
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Россия тщательно готовится к предстоящим трёхсторонним переговорам с США и Украиной в Абу-Даби. Такое впечатление сложилось у премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Reuters.
«Моё впечатление таково, что Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби», — заявил глава норвежского правительства.
Напомним, подготовка нового раунда переговоров началась после консультаций представителей США, Украины и европейских стран в Осло 20 октября. На следующий день спецпосланник американского президента Стив Уиткофф привёз выработанные предложения в Санкт-Петербург для обсуждения с Владимиром Путиным. По итогам встречи российский лидер подтвердил готовность Москвы возобновить трёхсторонние переговоры ориентировочно в десятых числах ноября. 27 октября Стубб и Стёре сами инициировали телефонный разговор с Путиным, предварительно проконсультировавшись с украинской стороной. Во время беседы российский президент подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только при полном учёте законных интересов России.
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