Москву продолжает заметать снегом, а к вечеру столицу может ждать транспортный коллапс. По прогнозу Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность городских магистралей достигнет девяти баллов, предупредил столичный Дептранс.

Москва утопает в снегу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _dilshod_94_, pliginaa, ask13555_official

«Настоятельно рекомендуем отложить поездки на автомобиле до 20:30 или воспользоваться метро», — говорится в сообщении ведомства.

Наиболее сложная дорожная обстановка ожидается с 17:00 до 20:00. Автомобилистов, которые не могут отказаться от поездок, призвали соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и заранее рассчитывать время в пути. Особенно осторожными следует быть на мостах, эстакадах и спусках.

Водителям также рекомендовали уступать дорогу снегоуборочной технике и не парковаться вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объявил о начале метеорологической зимы в Москве. Она наступила 24 ноября, на 12 дней позже климатической нормы. Среднесуточная температура воздуха опустилась до минус 0,8 градуса.

Напомним, причиной резкого ухудшения погоды стал балканский циклон «Вилка», который уже успели запечатлеть из космоса российские спутники. До конца среды в Москве и Подмосковье действует экстренное предупреждение МЧС о метели, гололедице и снежных заносах. Непогода внесла коррективы и в работу воздушных гаваней: во Внуково усилили аэродромные службы и вывели дополнительный персонал. По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков начнёт снижаться в четверг, 26 ноября, однако снегопад полностью не прекратится.