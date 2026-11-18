«Яблоки на снегу» и «Странная женщина» сделали Михаила Муромова одним из самых узнаваемых исполнителей конца 1980-х. Эти песни звучали по радио, на дискотеках и из домашних магнитофонов, но мало кто знал, при каких обстоятельствах они появились. Стихи для одного хита композитор нашёл в подаренном сборнике, а текст другого несколько лет не мог найти своего исполнителя. 18 ноября 2026 года Михаилу Муромову исполняется 76 лет. Life.ru вспоминает, как случайные встречи с Андреем Дементьевым и Ларисой Рубальской подарили советской эстраде две легендарные песни.

Как Михаил Муромов получил стихи к песне «Яблоки на снегу»?

История создания песни «Яблоки на снегу»: как Андрей Дементьев подарил Михаилу Муромову знаменитые стихи? Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин, Владимир Савостьянов

С поэтом Андреем Дементьевым Михаила Муромова познакомил случай. В начале 1980-х они жили неподалёку друг от друга в Москве. Певец снимал жильё на Большой Спасской улице, а Дементьев жил в Астраханском переулке. Однажды поэт увидел молодого исполнителя по телевизору, а затем предложил ему написать музыку на свои стихи. По другой версии и воспоминаниям Муромова, однажды Дементьев встретил его на улице и предложил текст песни «Стюардесса». Их первым совместной работой стала как раз эта песня, вышедшая на магнитофонной записи «Эстрада-82». Позднее Дементьев подарил музыканту сборник своих стихотворений, и Муромов принялся искать в нём тексты для новых композиций.

В 1986 году он создал целую серию песен на стихи Дементьева, среди которых оказались «Улетай» и «Яблоки на снегу». Причём первоначально у будущего хита не было привычного припева, его композитор придумал самостоятельно. Когда Муромов показал поэту обе композиции, тот сразу выделил одну из них. По воспоминаниям музыканта, Дементьев оценил «Улетай» на девять баллов, а «Яблоки на снегу» на все десять. Поэт оказался прав, ведь именно эта песня принесла исполнителю огромную популярность. Но если история появления музыки известна, то смысл самих «Яблок на снегу» до сих пор вызывает вопросы. Слушатели придумывали самые разные объяснения необычного образа, хотя сам Андрей Дементьев рассказывал совершенно другую историю...

Почему на самом деле появились яблоки на снегу?

О чём песня «Яблоки на снегу» и почему поклонники Михаила Муромова связывали её с войной в Афганистане? Фото © ТАСС / Александр Шогин, Олег Власов

Но что же на самом деле означают «Яблоки на снегу»? За десятилетия поклонники Михаила Муромова придумали немало объяснений загадочного текста. Одни считали, что песня посвящена несчастной любви и болезненному расставанию. По этой версии, розовые яблоки символизируют чувства двух влюблённых, а холодный снег — непреодолимые противоречия между ними. Другие видели в композиции историю об утраченных возможностях и сожалениях о прошлом.

Однако самой популярной оказалась куда более трагичная версия, связанная с войной в Афганистане. Согласно легенде, девушка ждала возвращения возлюбленного с фронта и пришла встречать его на вокзал с корзиной яблок из собственного сада. Когда поезд прибыл, она протянула подарок любимому, но тот не смог его взять, потому что на войне молодой человек потерял кисти обеих рук. Потрясённая девушка выронила корзину, и яблоки рассыпались по заснеженному перрону. Эта история настолько запала в душу слушателям, что многие были уверены в этой версии.

Сам Михаил Муромов, однако, называл афганскую версию легендой. «Песня, собственно, ни о чём. Поэтому каждый воспринимает, как хочет», — объяснял артист. При этом поэт Андрей Дементьев, написавший текст, рассказывал совершенно другую историю его появления. По его рассказу, стихи появились после дня рождения товарища: Дементьев с друзьями устроили ему сюрприз, заранее поставив шампанское и рассыпав яблоки на заснеженной лавочке в парке.

Как стихи Ларисы Рубальской три года ждали своего исполнителя?

«Странная женщина» Михаила Муромова: как забытый в кармане листок со стихами превратился в хит? Фото © VK / Mikhail Muromov

Если «Яблоки на снегу» родились благодаря случайному подарку Андрея Дементьева, то история появления другого хита Михаила Муромова оказалась ещё удивительнее. Речь о песне «Странная женщина», которую певец написал на стихи Ларисы Рубальской. Причём к тому моменту текст уже три года ждал своего часа, а несколько композиторов так и не смогли подобрать к нему подходящую музыку.

Всё изменилось благодаря Ольге Молчановой, редактору популярной советской программы «Шире круг». Она часто устраивала у себя дома дружеские посиделки, на которые приглашала артистов, композиторов и поэтов. На одной из таких встреч Молчанова решила помочь Рубальской и передала Муромову листок с её стихами. Никаких торжественных переговоров или обсуждения будущего хита не было. Музыкант просто свернул бумажку, положил её в карман и отправился по своим делам.

Лишь вечером, вернувшись домой, Муромов вспомнил о стихотворении и решил наконец его прочитать. Певцу хватило одного вечера, чтобы превратить текст в будущий хит советской эстрады. Позднее выяснилось, что Лариса Рубальская написала «Странную женщину» примерно за три года до этой встречи. Всё это время она предлагала стихотворение разным музыкантам, но никто не решался взяться за работу или не мог найти подходящего звучания. Муромов же, напротив, удивлялся, почему текст так долго оставался без музыки.

В интервью «Московскому комсомольцу» певец вспоминал, что стихи были записаны на обычном клочке бумаги, почти на салфетке. При этом сам текст показался ему настолько музыкальным, что композиция сложилась без особых усилий. Так благодаря одной случайной встрече и забытому в кармане листку появилась «Странная женщина», ставшая одной из самых известных песен в репертуаре Михаила Муромова.

Почему песни Михаила Муромова помнят спустя десятилетия?

Главные хиты Михаила Муромова: почему «Яблоки на снегу» и «Странная женщина» до сих пор популярны? Фото © РИА Новости / Антон Белицкий

Хотя пик популярности Муромова пришёлся на конец 1980-х, его главные композиции продолжили жить и после распада СССР. «Яблоки на снегу» остались визитной карточкой певца, а «Странная женщина» стала одной из самых узнаваемых песен на стихи Ларисы Рубальской. Истории их создания оказались совершенно разными. В одном случае основой послужило стихотворение о зимнем празднике, которое композитор нашёл в подаренной книге. В другом текст несколько лет не мог найти своего музыканта, пока случайная встреча не привела его к Муромову.

А какая песня Михаила Муромова вам нравится больше, «Яблоки на снегу» или «Странная женщина»? Делитесь воспоминаниями в комментариях! Кстати, Муромов был далеко не единственным музыкантом с необычной судьбой. Ранее Life.ru рассказывал, кем на самом деле работали знаменитые русские и советские композиторы. Оказывается, автор «Травы у дома» мог стать врачом, а создатель музыки к «Шерлоку Холмсу» работал на химическом заводе.