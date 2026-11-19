Человечество живёт в одной глобальной деревне, где успехи одних стран приносят пользу другим, а потери неизбежно затрагивают всех. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трёхсторонних переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

«Современный мир уже не состоит из изолированных друг от друга островов. Я часто говорю, что человечество живёт в одной глобальной деревне, где процветание одних приносит пользу другим, а потери одних оборачиваются потерями для всех», — сказал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, в условиях глобальной взаимозависимости на крупнейших государствах лежит особая ответственность. Их конструктивное взаимодействие он назвал не вопросом выбора, а задачей, которую необходимо решить.

Председатель КНР также обратил внимание на отношения Пекина с Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что Китай развивает всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие с Россией, вступившее в новую эпоху, и одновременно стремится выстраивать конструктивные отношения стратегической стабильности с Соединёнными Штатами.

Заявление прозвучало 19 ноября во время первой в истории трёхсторонней встречи действующих лидеров России, Китая и США. Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).