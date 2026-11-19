«Мы живём в одной глобальной деревне»: Си призвал великие державы действовать сообща
Си Цзиньпин заявил, что человечество живёт в одной глобальной деревне
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Человечество живёт в одной глобальной деревне, где успехи одних стран приносят пользу другим, а потери неизбежно затрагивают всех. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трёхсторонних переговорах с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.
«Современный мир уже не состоит из изолированных друг от друга островов. Я часто говорю, что человечество живёт в одной глобальной деревне, где процветание одних приносит пользу другим, а потери одних оборачиваются потерями для всех», — сказал китайский лидер.
По словам Си Цзиньпина, в условиях глобальной взаимозависимости на крупнейших государствах лежит особая ответственность. Их конструктивное взаимодействие он назвал не вопросом выбора, а задачей, которую необходимо решить.
Председатель КНР также обратил внимание на отношения Пекина с Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что Китай развивает всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие с Россией, вступившее в новую эпоху, и одновременно стремится выстраивать конструктивные отношения стратегической стабильности с Соединёнными Штатами.
Заявление прозвучало 19 ноября во время первой в истории трёхсторонней встречи действующих лидеров России, Китая и США. Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Ранее Life.ru рассказывал, что накануне исторического саммита Путин и Си Цзиньпин провели более двух часов за закрытыми переговорами. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что политики затронули наиболее острые международные и региональные вопросы. При этом Вашингтон и Пекин подошли к саммиту с серьёзными торговыми и технологическими противоречиями. Одним из главных предметов спора оставались американские ограничения на поставки в Китай передовых процессоров для искусственного интеллекта. Кроме того, в Москве призывали срочно возобновить предметное обсуждение контроля над вооружениями, поскольку срок действия договора СНВ-III истёк ещё в феврале 2026 года.
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