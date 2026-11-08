Серия взрывов произошла на юге Ирана в районе стратегически важного Ормузского пролива. Громкие звуки слышали в городах Сирик, Джаск и Бендер-Аббас, а также на острове Кешм. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По данным иранских СМИ, сообщения о взрывах начали поступать вечером 7 ноября. Государственное агентство IRNA первоначально сообщило о двух взрывах в восточной части острова Кешм. Позднее аналогичные сведения появились из нескольких населённых пунктов на побережье Персидского и Оманского заливов.

Причины произошедшего пока официально не установлены. Иранское государственное телевидение допустило, что звуки могли быть связаны с действиями вооружённых сил страны по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

При этом агентство Tasnim со ссылкой на местный источник опровергло сообщения о ракетных попаданиях на острове Кешм. По его словам, звуки доносились со стороны пролива, а ударов непосредственно по территории острова зафиксировано не было.

Обстановка в регионе остаётся напряжённой на фоне продолжающегося противостояния Ирана и США. Ранее Дональд Трамп подтвердил проведение ограниченных американских ударов по иранским средствам противовоздушной обороны.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и имеет ключевое значение для международных поставок нефти и газа. Любые военные инциденты в его районе создают дополнительные риски для коммерческого судоходства.

Ранее Life.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе. По версии иранской стороны, суда пытались пройти по запрещённым маршрутам. Кроме того, Тегеран выдвинул Вашингтону семь условий для открытия пролива, среди которых — прекращение боевых действий и снятие американской морской блокады.