«Не дайте им забрать меня»: Мужчина ожил на секунды и рассказал, что было после смерти
Медсестра рассказала о словах мужчины, ожившего после остановки сердца
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Мужчина, которого врачам удалось ненадолго вернуть к жизни после остановки сердца, перед смертью произнёс пугающую фразу. О необычном случае Metro рассказала медсестра отделения интенсивной терапии.
По её словам, у пациента остановилось сердце, однако реанимационная бригада смогла на несколько секунд привести его в сознание. Очнувшись, мужчина был в ужасе и закричал: «Не дайте им забрать меня». Вскоре после этого он умер.
Работающие в паллиативной помощи медики отмечают, что незадолго до смерти некоторые пациенты рассказывают о необычных видениях. Американский доктор Кристофер Керр, около 27 лет работающий с тяжелобольными, обратил внимание на одну характерную особенность.
По его словам, люди на пороге смерти нередко видят умерших родственников или тех, кто был им особенно дорог. При этом люди, с которыми при жизни складывались тяжёлые отношения, в таких видениях обычно не появляются.
«Поэтому это всегда позитивные встречи. И это вселяет в людей уверенность в том, что и в загробной жизни их ждёт что-то светлое», — рассказал врач.
Подобные переживания, по его наблюдениям, могут возникать за несколько дней до смерти. Сотрудники хосписов также отмечают, что чаще всего последние минуты жизни проходят спокойно. Человек постепенно становится всё более сонным и зачастую умирает во сне.
Ранее Life.ru рассказывал и о других людях, переживших клиническую смерть и необычные состояния после остановки сердца. В июле американский тяжелоатлет Винни Толман утверждал, что за 107 минут клинической смерти увидел «загробный мир», а после возвращения к жизни подробно описал свои ощущения. В сентябре российские врачи спасли 50-летнего жителя Владивостока после двух клинических смертей — суммарно реанимация продолжалась 35 минут. Ещё один необычный случай произошёл в Москве, где 42-летний мужчина пережил несколько остановок сердца после обширного инфаркта, а медикам пришлось подключить его к ЭКМО. В других подобных историях люди после возвращения в сознание рассказывали о покое, ярком свете, ощущении выхода из тела и встречах с умершими близкими. Life.ru также собирал истории российских знаменитостей, которые пережили клиническую смерть и позднее рассказывали о своих видениях.
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