«Не дайте им забрать меня»: Мужчина ожил на секунды и рассказал, что было после смерти

Мужчина, которого врачам удалось ненадолго вернуть к жизни после остановки сердца, перед смертью произнёс пугающую фразу. О необычном случае Metro рассказала медсестра отделения интенсивной терапии.

По её словам, у пациента остановилось сердце, однако реанимационная бригада смогла на несколько секунд привести его в сознание. Очнувшись, мужчина был в ужасе и закричал: «Не дайте им забрать меня». Вскоре после этого он умер.

Работающие в паллиативной помощи медики отмечают, что незадолго до смерти некоторые пациенты рассказывают о необычных видениях. Американский доктор Кристофер Керр, около 27 лет работающий с тяжелобольными, обратил внимание на одну характерную особенность.

По его словам, люди на пороге смерти нередко видят умерших родственников или тех, кто был им особенно дорог. При этом люди, с которыми при жизни складывались тяжёлые отношения, в таких видениях обычно не появляются.

«Поэтому это всегда позитивные встречи. И это вселяет в людей уверенность в том, что и в загробной жизни их ждёт что-то светлое», — рассказал врач.

Подобные переживания, по его наблюдениям, могут возникать за несколько дней до смерти. Сотрудники хосписов также отмечают, что чаще всего последние минуты жизни проходят спокойно. Человек постепенно становится всё более сонным и зачастую умирает во сне.