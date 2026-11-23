Даже раскалённые батареи не гарантируют тепла в квартире, если через окна и стены уходит нагретый воздух. Причиной холода могут оказаться изношенные оконные уплотнители, негерметичные межпанельные швы и трещины в стенах. Кто должен устранять такие проблемы и в каких случаях можно требовать ремонта от коммунальщиков, Life.ru рассказала эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнёрства «Управдом» Евгения Юнисова.

Что касается ситуации, когда батареи горячие, а в квартире холодно, то здесь нужно установить причину. Первое — проверить, хорошо ли закрываются окна. Они могут продуваться в силу того, что уплотнители со временем изнашиваются. Евгения Юнисова Эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом»

По словам эксперта, обнаружить сквозняк можно самостоятельно, поднеся тонкий лист бумаги к оконным притворам. Ещё один способ — проследить за отклонением пламени свечи вдоль рамы, соблюдая меры пожарной безопасности. Если окна не пропускают холод, стоит обратить внимание на состояние наружных стен. Особенно часто проблемы возникают в панельных домах, где герметизирующие материалы между плитами со временем теряют свои свойства.

«Вторая причина может быть в том, что в панельном доме не загерметизированы швы. Со временем пластичные материалы швов утрачивают свои свойства, появляются щели, и из-за этого квартира выхолаживается», — отметила Юнисова.

В подобных случаях необходимо обратиться в управляющую компанию или диспетчерскую службу и потребовать проверки температуры воздуха. Специалисты должны провести замеры поверенными приборами с соблюдением установленных требований к расстоянию от стен и пола. Если показатели окажутся ниже нормы, коммунальщики обязаны установить причину. Дефекты общедомовых конструкций, включая межпанельные швы, должна устранять обслуживающая организация, тогда как состояние окон, принадлежащих собственнику квартиры, обычно находится в зоне его ответственности.

При этом по действующим нормативам температура в обычных жилых комнатах должна составлять не менее +18 °C, а в угловых — +20 °C. Для регионов с особо холодным климатом установлены повышенные минимумы — +20 °C и +22 °C соответственно. Как пояснила эксперт, даже соответствующая требованиям температура не всегда кажется человеку комфортной из-за индивидуальных особенностей организма и самочувствия.

Отдельно Юнисова объяснила, что делать, если батареи не просто плохо обогревают помещение, а сами остаются холодными. Причиной может быть воздушная пробка в системе отопления. В таком случае нужно оставить заявку в диспетчерской службе или управляющей организации. Специалисты обязаны проверить трубопровод и устранить неисправность, если она относится к обслуживаемой ими системе.