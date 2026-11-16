Для CAR-T-терапии, которую блогер Валерия Чекалина (Лерчек) планирует пройти в Китае, препарат создают из иммунных клеток самого пациента, объяснила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алёшина.

По её словам, у человека берут Т-лимфоциты и изменяют их в лаборатории, чтобы они могли распознавать опухолевые клетки. Затем эти лимфоциты возвращают в организм, где они атакуют опухоль.

«Индивидуальный препарат готовится для каждого отдельного пациента из собственных Т-клеток. Он не продаётся в аптеке, как обычное лекарство, которое всем подходит», — пояснила собеседница kp.ru.

До сих пор CAR-T-терапию применяли главным образом при некоторых видах лейкозов и лимфом. Для лечения рака желудка в Китае исследовали другой вариант CAR-T. Он нацелен на определённый белок на поверхности опухолевых клеток, поэтому для выбора терапии важно, есть ли у опухоли эта мишень.

После введения препарата пациент остаётся под наблюдением врачей. Когда изменённые Т-клетки взаимодействуют с опухолью, они выделяют сигнальные молекулы — цитокины. Если иммунная реакция окажется слишком сильной, может развиться синдром выброса цитокинов, отметила эксперт.

Напомним, 14 ноября Владимир Путин помиловал Лерчек и снял с неё судимость. У Чекалиной рак желудка четвёртой стадии. По словам её адвоката, представители блогера запросили у китайской клиники ближайшую дату госпитализации и рассчитывают, что она сможет начать лечение до конца года. По предварительной оценке, препарат может стоить 11–12 млн рублей, а весь курс CAR-T-терапии с медицинским сопровождением — 13–18 млн рублей или больше.