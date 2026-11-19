Причиной смерти 29-летнего стендап-комика Элдоса Алмазова стало онкологическое заболевание, с которым артист долгое время боролся вместе со своей семьёй. Об этом РИА «Новости» сообщили родственники юмориста, скончавшегося 19 ноября.

«Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой страшной болезнью, у него была онкология. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — рассказала собеседница агентства.

Ранее Life.ru сообщал о смерти комика во время хирургического вмешательства. По информации SHOT, артисту проводили операцию на животе, во время которой у него остановилось сердце. Теперь родственники подтвердили, что юморист страдал онкологическим заболеванием.

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области Киргизии. Ещё в третьем классе врачи диагностировали у него эндокринное заболевание, связанное с недостатком гормона роста — соматотропина. Из-за этого во взрослом возрасте рост артиста составлял 130 сантиметров.

Известность к Алмазову пришла в 2021 году после участия в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Юморист попал в команду Алексея Щербакова, а позднее начал появляться в популярных интернет-проектах, включая «Большое шоу» Азамата Мусагалиева. В своих выступлениях комик часто использовал самоиронию, обыгрывая особенности внешности и жизненные трудности. Одной из его известных работ стал стендап «Взрослый ребёнок».