Одну из пострадавших при пожаре в Стерлитамаке ввели в медикаментозную кому
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Одна из женщин, пострадавших при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, находится в медикаментозной коме. Ещё четыре человека остаются в состоянии средней степени тяжести, сообщил глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.
«[Ещё] четверо в состоянии средней степени тяжести. Медицинские работники оказывают помощь в полном объёме, в том числе и психологическую», — написал Шаймарданов после посещения пациентов в больнице.
По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте также работают дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
Пожар в четырёхэтажном комплексе на Коммунистической улице произошёл днём 22 сентября. Огонь распространился на площади около 2100 квадратных метров. Четыре человека погибли. Позднее МЧС сообщило, что число пострадавших выросло до 11. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе ребёнка. К вечеру пожар полностью ликвидировали.
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