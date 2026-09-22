Одну из пострадавших при пожаре в Стерлитамаке ввели в медикаментозную кому

Одна из женщин, пострадавших при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке, находится в медикаментозной коме. Ещё четыре человека остаются в состоянии средней степени тяжести, сообщил глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.

«[Ещё] четверо в состоянии средней степени тяжести. Медицинские работники оказывают помощь в полном объёме, в том числе и психологическую», — написал Шаймарданов после посещения пациентов в больнице.

По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте также работают дознаватели МЧС и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.