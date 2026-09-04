ООН просят защитить экипаж и пассажиров захваченного судна «Профессор Молчанов»
Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка попросили помочь с ситуацией вокруг задержанного на Шпицбергене научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который входит в состав флота Росгидромета. Обращение к главе управления организации направил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Прошу принять меры в рамках Вашего мандата для защиты прав российских граждан — членов экипажа и пассажиров судна, а также обеспечения их надлежащей правовой защиты в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в обращении.
Мельников заявил о грубом нарушении международного права и прав человека из-за захвата судна.
Российское судно было арестовано 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по решению суда Нур-Тромс и Сенья. Основанием для захвата «Профессора Молчанова» стало ходатайство украинской государственной компании «Нафтогаз». Захарова назвала это пиратством. Россия начала подготовку юридического ответа на арест научно-исследовательского судна. Оказалось, что экспедиция «Профессора Молчанова» узнала об аресте судна из СМИ.
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