ООН просят защитить экипаж и пассажиров захваченного судна «Профессор Молчанов»

Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка попросили помочь с ситуацией вокруг задержанного на Шпицбергене научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который входит в состав флота Росгидромета. Обращение к главе управления организации направил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Прошу принять меры в рамках Вашего мандата для защиты прав российских граждан — членов экипажа и пассажиров судна, а также обеспечения их надлежащей правовой защиты в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в обращении.

Мельников заявил о грубом нарушении международного права и прав человека из-за захвата судна.