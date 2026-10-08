Основательница «Дома с маяком» Мониава возвращается к работе после закрытия дела
Лидия Мониава. Обложка © Telegram / lida moniava
Лидия Мониава решила остаться во главе благотворительного фонда «Дом с маяком» и возобновить работу после отмены меры пресечения. Об этом основательница детского хосписа сообщила в своём Telegram-канале.
«Теперь у меня нет никаких причин выходить из управляющих органов, так что я остаюсь в Доме с маяком и как учредитель, и в правлении, и как директор фонда. Удачно, что мы даже не успели провести в Минюсте изменения. Так что всё остаётся на своих местах», — написала она.
Мониава сохранит пост директора, место в правлении и статус учредителя организации. Ранее она собиралась отказаться от участия в управлении, однако теперь больше не видит для этого причин. При этом само учреждение продолжает работать.
После задержания основательницы часть благотворителей перестала перечислять пожертвования. Впоследствии финансовая поддержка возобновилась. Хоспис смог продолжить свою деятельность.
Задержание Лидии Мониавы произошло 2 сентября. Её доставили в Следственный комитет по подозрению в распространении ложной информации о российской армии. На следующий день суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий. 6 сентября основательница «Дома с маяком» объявила о намерении покинуть руководство фонда. Она опасалась возможного приговора и хотела заранее подготовить сотрудников к работе без неё. Позднее, 23 сентября, Мониаве предъявили обвинение в окончательной редакции. Однако затем СК прекратил дело в связи с отсутствием состава преступления.
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