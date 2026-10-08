Основательница «Дома с маяком» Мониава возвращается к работе после закрытия дела

«Теперь у меня нет никаких причин выходить из управляющих органов, так что я остаюсь в Доме с маяком и как учредитель, и в правлении, и как директор фонда. Удачно, что мы даже не успели провести в Минюсте изменения. Так что всё остаётся на своих местах», — написала она.