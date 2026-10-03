Осуждённый за смерть байкерши МотоТани отказался возмещать ущерб семье

Онур Обут, осуждённый в Турции за гибель российской байкерши Татьяны Озолиной, не признал свою вину, не раскаялся и отказался компенсировать моральный и материальный ущерб семье погибшей. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат семьи Али Шан.

«Согласно отчёту экспертов, вина в ДТП лежит на Обуте. Несмотря на это, обвиняемый не признал свою вину, не раскаялся, отказался компенсировать моральный и материальный ущерб семье Татьяны», — рассказал адвокат.

Ранее Life.ru сообщал о вынесенном Обуту приговоре. Турецкий суд назначил ему два года и 11 месяцев лишения свободы. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на один год.

Согласно экспертному заключению, Озолина начала тормозить из-за ехавшего впереди тягача, который резко снизил скорость. Следовавший за россиянкой Обут врезался в её мотоцикл, после чего байкерша погибла.

После трагедии Обута задержали, а затем отпустили до суда под надзор. В мае 2026 года Life.ru писал об исчезновении из дела важных улик: один из свидетелей изменил первоначальные показания, а другого не могли найти вместе с записями с камер, которые могли прояснить обстоятельства аварии.

Позднее в истории появился новый поворот: пропавшая экшн-камера МотоТани могла подать сигнал уже в Москве почти через месяц после её гибели. По данным, опубликованным Life.ru, сведения о возможной синхронизации устройства с телефоном через московского интернет-провайдера стали основанием для новой версии о судьбе записи последних минут перед ДТП.