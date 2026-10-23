От Александра Македонского до операции «Поток»: Историк объяснил, почему война снова ушла под землю

Массовое применение беспилотников заставляет армии искать укрытия и скрытые пути под землёй. Однако сама тактика насчитывает столетия: подкопы использовали защитники Смоленска и Севастополя, а в годы Великой Отечественной немецкие укрепления подрывали донецкие шахтёры. Об этом Life.ru рассказал профессор МГИМО, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, комментируя статью WSJ о том, что российские военнослужащие превращают старые советские газопроводы в подземные укрепления с пулемётными позициями, баррикадами и помещениями для отдыха.

Подземная война: от Александра Македонского до Крымской войны

По словам историка, примеры подземной войны встречались ещё во время походов Александра Македонского против Персии и осад городов Передней Азии и Ближнего Востока. В российской истории один из ярких эпизодов связан с обороной Смоленска в 1609–1611 годах.

Крепость защищали войска под руководством воеводы Михаила Шеина. Как рассказал Мягков, оборонявшиеся прокладывали подземные ходы к позициям польских осаждающих и взрывали пороховые запасы и орудия, мешая противнику продолжать осаду.

Особого размаха минная война достигла при первой обороне Севастополя в Крымскую войну XIX века. Под землёй разворачивалось самостоятельное противостояние.

«Французы с англичанами хотели делать подкопы под наши позиции, но мы выставляли специальные посты, делали контрподкопы и уничтожали противника, а сами взрывали их позиции», — объяснил историк.

От донецких шахтёров на фронтах ВОВ до их преемников на СВО

Другой эпизод связан с боями 1942 года у деревни Зайцева Гора в Калужской области. По словам Мягкова, немецкая оборона там была настолько серьёзной, что командование 50-й армии решило проложить ход непосредственно под укрепления противника.

«Был проделан шурф длиной более 150 метров. Он был достаточно узкий, там было очень тяжело работать. Но работали, что удивительно, донецкие шахтёры, призванные в Красную армию», — рассказал собеседник Life.ru.

Шахтёры заложили взрывчатку под немецкими позициями. По описанию Мягкова, взрыв оказался такой силы, что вызвал детонацию минных полей в радиусе нескольких километров. После подрыва советские войска пошли в атаку. В 2010-х годах в этом районе работали поисковые отряды РВИО.

Историк видит преемственность между такими операциями и современным использованием тоннелей и труб в зоне СВО.

«Собственно говоря, наследниками тех донецких шахтёров стали наши героические воины в зоне СВО», — заявил он.

При этом готовые коммуникации использовали и задолго до появления дронов. Мягков напомнил, что при освобождении Белграда в годы Великой Отечественной советские бойцы задействовали канализационные трубы.

«Я бы не сказал, что есть какое-то принципиальное отличие. Отличие в вооружении и оснащении воинов», — отметил профессор.

Различаются и трудности, с которыми сталкиваются военные. Так, при использовании газовой трубы в Курской области, по словам историка, приходилось учитывать не только нехватку воздуха, но и воздействие остатков газа на организм.

Сегодня дополнительным стимулом уходить под землю стали беспилотники, изменившие возможности наблюдения и поражения целей на открытой местности.

«Массовое применение БПЛА кардинально изменило тактику боевых действий и оперативное искусство. Но на каждое действие есть своё противодействие», — подчеркнул Мягков.

Он сравнил происходящее с предыдущими этапами развития вооружений: вслед за танками появилась противотанковая артиллерия, против бомбардировщиков применили зенитные орудия и истребители. Теперь противодействием беспилотникам становятся средства РЭБ и дроны-перехватчики, а старые способы скрытного передвижения получают новое значение.

Напомним, что один из самых заметных эпизодов за время СВО произошёл при освобождении Курской области в 2025 года. Операция получила название «Поток»: бойцы ВС РФ сумели врезаться в трубу недействующего газопровода. Без света и нормального воздуха они провели несколько дней, ожидая команды штурмовать. Из укрытия они вышли поздним вечером 7 марта, ударив по противнику. Всего они преодолели порядка 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра.