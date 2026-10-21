От Петербурга до Уолл-стрит: Слова Путина об экспорте удобрений оживили российский рынок

Акции крупнейших российских производителей минеральных удобрений резко подорожали после заявления президента Владимира Путина о готовности России увеличить поставки продукции на американский рынок. На торгах Московской биржи 21 октября бумаги «ФосАгро» прибавили более 3%, а «Акрона» — почти 3%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на биржевые данные.

На пике торгов стоимость акций «ФосАгро» увеличилась на 3,2%, достигнув 5780 рублей за бумагу. Котировки «Акрона» поднялись на 2,9%, до 19 048 рублей.

Поводом для роста стало заявление Владимира Путина, сделанное во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Российский лидер сообщил, что Москва готова поставлять американским покупателям значительные объёмы минеральных удобрений.