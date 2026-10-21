От Петербурга до Уолл-стрит: Слова Путина об экспорте удобрений оживили российский рынок
Акции «ФосАгро» и «Акрона» выросли после заявления Путина об экспорте в США
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Акции крупнейших российских производителей минеральных удобрений резко подорожали после заявления президента Владимира Путина о готовности России увеличить поставки продукции на американский рынок. На торгах Московской биржи 21 октября бумаги «ФосАгро» прибавили более 3%, а «Акрона» — почти 3%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на биржевые данные.
На пике торгов стоимость акций «ФосАгро» увеличилась на 3,2%, достигнув 5780 рублей за бумагу. Котировки «Акрона» поднялись на 2,9%, до 19 048 рублей.
Поводом для роста стало заявление Владимира Путина, сделанное во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
Российский лидер сообщил, что Москва готова поставлять американским покупателям значительные объёмы минеральных удобрений.
Российские удобрения и раньше становились предметом противоречивых решений Вашингтона. Так, ещё в июне 2022 года Bloomberg сообщал, что американские власти негласно призывали компании наращивать закупки удобрений из России, несмотря на введённые антироссийские ограничения. При этом Министерство торговли США рассматривало введение антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения, а среди предприятий, которых могли затронуть дополнительные тарифы, назывался «Акрон». В Европе ситуация складывалась иначе: в 2025 году Евросоюз начал повышать пошлины на удобрения из России и Белоруссии, а Кремль предупреждал о возможном подорожании сельскохозяйственной продукции для европейских потребителей. Одновременно спрос на российскую продукцию сохранялся в других странах. В августе 2026 года посольство РФ сообщило о заинтересованности Бразилии в увеличении закупок удобрений, экспорт которых в эту страну по итогам 2025 года превысил 11 миллионов тонн на сумму около четырёх миллиардов долларов. Примечательно, что акции «ФосАгро» и «Акрона» уже демонстрировали резкую реакцию на решения властей: в ноябре 2021 года после объявления экспортных ограничений их котировки упали на 3,8% и 7,2% соответственно. Сейчас же интерес инвесторов связан с возможностью расширения поставок на американский рынок.
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