Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что лично примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится 14–15 декабря в американском Майами. Об этом политик заявил на брифинге в Ереване.

«Прежде всего большая честь получить такое приглашение. Естественно, я приму участие... Остальные вопросы находятся на стадии рабочего обсуждения, многие детали на данный момент я не могу сообщить», — сказал армянский премьер.

Приглашения также получили Азербайджан, Казахстан, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Катар, Сингапур, Испания, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам. Хозяином встречи выступят Соединённые Штаты, председательствующие в объединении в 2026 году. Мероприятие пройдёт на территории принадлежащего Дональду Трампу гольф-курорта Trump National Doral Miami во Флориде.