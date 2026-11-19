Пашинян принял приглашение Трампа на саммит G20 в Майами
Пашинян подтвердил участие в саммите G20 в Майами 14–15 декабря
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что лично примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится 14–15 декабря в американском Майами. Об этом политик заявил на брифинге в Ереване.
«Прежде всего большая честь получить такое приглашение. Естественно, я приму участие... Остальные вопросы находятся на стадии рабочего обсуждения, многие детали на данный момент я не могу сообщить», — сказал армянский премьер.
Приглашения также получили Азербайджан, Казахстан, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Катар, Сингапур, Испания, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам. Хозяином встречи выступят Соединённые Штаты, председательствующие в объединении в 2026 году. Мероприятие пройдёт на территории принадлежащего Дональду Трампу гольф-курорта Trump National Doral Miami во Флориде.
Ранее Life.ru сообщал о начале формирования российской делегации для участия в саммите G20. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев 15 ноября подтвердил, что подготовка уже ведётся, однако имя руководителя делегации пока не объявлено. При этом вопрос о личной поездке Владимира Путина в США остаётся открытым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что решение будет зависеть от множества обстоятельств. Он также не исключил, что на него могут повлиять результаты переговоров Путина с Дональдом Трампом в Китае. А помощник российского лидера Юрий Ушаков предупредил, что окончательный ответ вряд ли появится в ближайшие два дня.
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