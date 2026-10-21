Переговоры Путина и Уиткоффа в Петербурге длятся уже более часа

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге продолжаются уже более часа. Встреча началась около полудня 21 октября в Константиновском дворце.

С российской стороны в обсуждении участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. Путин поинтересовался результатами состоявшейся накануне встречи американских представителей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Осло. Уиткофф сообщил, что консультации позволили наметить определённые шаги к прекращению боевых действий.

Стороны также затронули перспективы восстановления экономического сотрудничества России и США. Кроме того, Путин намерен обсудить с американским представителем возможность личной встречи с Дональдом Трампом в Китае.

Между тем ещё до начала встречи помощник президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры с американским представителем согласовали за несколько дней. При этом Джаред Кушнер, который также участвовал в дипломатических контактах Вашингтона, не смог прилететь в Санкт-Петербург из-за болезни. На переговорах в Осло он присутствовал дистанционно.