Россия пока не собирается менять состав своей делегации на следующих переговорах по украинскому урегулированию. При необходимости переговорную группу могут расширить, однако окончательное решение останется за президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Предпосылок для изменения состава нет. Состав с нашей стороны стабилен. Если будет целесообразность, то президентом будет приниматься решение о расширении состава», — пояснил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о месте проведения следующего раунда, Песков положительно оценил организацию предыдущей встречи в Абу-Даби. По его словам, в столице Объединённых Арабских Эмиратов были созданы комфортные условия для работы переговорщиков.

Напомним, российскую делегацию на переговорах 10–11 ноября возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский. Координацией дипломатического процесса занимался помощник президента Юрий Ушаков, не входивший непосредственно в переговорную команду.