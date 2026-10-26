Песков обозначил приоритет для поставок российского газа

Россия заинтересована в поставках газа на любые рынки, если сотрудничество с ними приносит экономическую выгоду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая РИА «Новости» на вопрос о перспективах экспорта российского топлива в Европу.

«Путин неоднократно объяснял. Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас», — сказал представитель Кремля.

При этом возвращение к обсуждению поставок газа в европейские страны зависит не только от заинтересованности покупателей. Как ранее сообщал Life.ru, Москва также должна располагать свободными объёмами топлива. После сокращения закупок со стороны Европы Россия стала активнее развивать другие направления экспорта.

Тем временем Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российского газа. Согласно утверждённому графику ЕС, с 1 января 2027 года вступит в силу запрет на оставшиеся поставки российского СПГ, а с 30 сентября того же года — трубопроводного газа. Для последнего срока предусмотрена возможность переноса на 1 ноября при определённых условиях.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Владимира Путина, который напомнил, что Москва не вводила запретов на продажу энергоресурсов европейским государствам. По словам президента, решение сократить закупки принимали сами страны Европы.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе сообщил, что Россия продолжает выполнять действующие контракты. Он также обратил внимание на переориентацию значительной части энергетического экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Несмотря на ограничения, торговля газом с ЕС сохраняется. По данным Евростата за август 2026 года, Россия поднялась на третье место среди поставщиков газа в Евросоюз по стоимости импорта. Европейские закупки российского трубопроводного газа и СПГ за месяц достигли €1,26 млрд.