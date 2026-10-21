Песков: Путин освободил Хаббарда из гуманитарных соображений

Президент России Владимир Путин освободил осуждённого американца Стефана Хаббарда из гуманитарных соображений. Причину такого решения раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«В данном случае президент ещё раз принял такое решение, исходя из гуманитарных соображений», — пояснил представитель Кремля.

Хаббард отбывал наказание за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В октябре 2024 года Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по делу о наёмничестве. Американец находился под стражей с апреля 2022 года.

Об освобождении гражданина США Путин сообщил 21 октября во время переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Российский лидер уточнил, что Хаббард уже находится в аэропорту Пулково.

Ранее Life.ru рассказывал, что накануне Дональд Трамп публично сообщил о личной просьбе к Путину освободить Хаббарда. Американский лидер тогда не уточнил, какой ответ получил от Москвы. Уже на встрече в Петербурге Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение соотечественника.