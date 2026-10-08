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Опубликовано 8 октября, 10:44

Песков: Путин получил доклады об атаке на танкер «Афрамакс Рио»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ThePremise

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /ThePremise

Президент России Владимир Путин получил все доклады о ситуации с танкером «Афрамакс Рио», атакованным безэкипажными катерами в Чёрном море. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все доклады получены. С ликвидацией последствий всё хорошо», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Life.ru сообщал об атаке морских дронов на нефтяной танкер у черноморского побережья 6 октября. Судно шло под флагом Либерии. После удара возникло открытое горение нефти, а спасатели первоначально не могли приблизиться к месту происшествия из-за высокой интенсивности пожара. При этом всех 23 членов экипажа, являющихся гражданами Индии, удалось спасти.

Уже 7 октября Минтранс объявил о ликвидации открытого горения. К устранению последствий подключили специалистов МЧС, Минобороны, транспортного ведомства и властей Краснодарского края.

Позднее стало известно, что повреждённое судно дрейфует вдоль побережья Сочи в районе Лазаревского. Спасательные корабли продолжили дежурство, а Росприроднадзор не обнаружил загрязнения морской акватории и береговой линии нефтепродуктами.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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