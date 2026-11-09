Песков: Россия, Украина и США не будут обсуждать редкоземельные металлы в ОАЭ
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Тема редкоземельных металлов не войдёт в обсуждение на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителю Кремля задали вопрос, будут ли участники встречи в ОАЭ затрагивать редкозёмы в контексте урегулирования конфликта на Украине.
«Нет», — ответил он журналистам RTVI.
Напомним, трёхсторонние переговоры в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября. Российская делегация уже вылетела на встречу в ОАЭ. Переговорную группу из пяти человек возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.