28 ноября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачёва — выдающегося советского и российского филолога, литературоведа и исследователя русской культуры. В 1985 году вышла его книга «Письма о добром и прекрасном», в которой учёный поделился с молодым поколением жизненным опытом, объяснил, что значит быть интеллигентным человеком, как выстраивать отношения с окружающими и на что действительно стоит тратить своё время. С тех пор прошло более 40 лет, однако некоторые рассуждения академика удивительно точно описывают проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Life.ru рассказывает о семи мудрых наставлениях Дмитрия Лихачёва, к которым стоит прислушаться и современному человеку.

Что Дмитрий Лихачёв считал главным мерилом успеха в жизни?

Дмитрий Лихачёв о смысле жизни: почему деньги, карьера и материальные достижения не определяют ценность человека? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В шестом письме «Цель и самооценка» Дмитрий Лихачёв писал, что отношение человека к самому себе во многом определяется тем, ради чего он живёт. Если главным жизненным ориентиром становится приобретение материальных благ, то и собственную значимость человек начинает оценивать через их количество.

Социальные сети с их бесконечной выставкой чужих достижений только подталкивают нас к таким сравнениям. Пока один человек радуется повышению, другой уже покупает квартиру, третий открывает собственный бизнес, а четвёртый отправляется в путешествие на другой конец света. Постоянное сравнение с окружающими заставляет обесценивать даже то, к чему мы сами когда-то стремились.

При этом Лихачёв вовсе не призывал отказываться от материальных благ, карьерного роста и комфорта. Он предлагал не превращать их в главную цель существования, ведь ни размер зарплаты, ни стоимость автомобиля не способны в полной мере отразить то, каким человеком вы стали и что сумели сделать для окружающих.

Почему академик придавал такое большое значение заботе о близких

Дмитрий Лихачёв о семье и любви: какую роль забота о близких играет в отношениях между людьми и поколениями? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В седьмом письме «Что объединяет людей» академик рассуждал о том, какую роль забота играет в человеческих отношениях. Именно через неё, по мнению учёного, проявляется наша привязанность к семье, друзьям и даже к месту, в котором мы выросли.

Можно ежедневно отправлять родителям сообщения в семейный чат, но так и не найти времени, чтобы приехать к ним в гости, выслушать их или помочь с бытовыми делами. Можно считать человека близким другом, но вспоминать о нём исключительно тогда, когда самому что-то необходимо.

Накануне Дня матери, который в России в 2026 году отмечается 29 ноября, стоит вспомнить об этом, выбирая подарок маме. Иногда самый ценный подарок близкому человеку заключается не в дорогом букете или новом телефоне, а в возможности провести время вместе, поговорить без спешки и почувствовать, что его жизнь по-прежнему интересна окружающим.

Какого человека Лихачёв считал по-настоящему интеллигентным?

Дмитрий Лихачёв об интеллигентности: какими качествами обладает воспитанный человек и в чём они проявляются? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что делает человека интеллигентным? Высшее образование, знание классической литературы, безупречная речь или способность поддержать разговор об искусстве? В двенадцатом письме «Человек должен быть интеллигентен» Дмитрий Лихачёв объяснял, почему наличие обширных знаний ещё не делает человека по-настоящему интеллигентным. Не менее важны чуткость, воспитанность и способность понять другого.

В повседневной жизни разницу между образованностью и интеллигентностью заметить довольно легко. Человек может прекрасно разбираться в истории, свободно владеть несколькими языками и при этом унижать подчинённых или разговаривать свысока с обслуживающим персоналом. А тот, кто никогда не получал престижного образования, способен проявлять удивительную деликатность и уважение к чужим чувствам. Именно поэтому судить о человеке стоит не только по его знаниям и профессиональным достижениям, но и по тому, как он относится к людям, от которых не зависят его карьера и благополучие.

Что учёный говорил о зависти и как советовал с ней бороться?

Дмитрий Лихачёв о зависти: как перестать сравнивать себя с окружающими и научиться ценить свою индивидуальность? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В пятнадцатом письме «Про зависть» Лихачёв обратил внимание на одну любопытную особенность человеческого поведения: чужие успехи особенно сильно задевают нас, когда касаются той области, в которой мы сами стремимся чего-то добиться.

Можно искренне восхищаться успехом олимпийского чемпиона, но болезненно воспринимать повышение коллеги, с которым ещё недавно занимали одинаковые должности. Чужая победа начинает казаться свидетельством собственного поражения, хотя в действительности эти события могут быть совершенно не связаны между собой.

Чтобы справиться с завистью, академик советовал развивать собственную индивидуальность. К тому же чужую жизнь мы видим далеко не целиком. Сравнивая свои будни с красивыми фотографиями блогера, легко забыть, что его заботы, неудачи и сомнения могли просто остаться за кадром.

Как Лихачёв советовал вести себя во время спора?

Дмитрий Лихачёв о культуре общения: как правильно вести спор, отстаивать своё мнение и уважать собеседника? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многие рекомендации из семнадцатого письма Лихачёва «Уметь спорить с достоинством» сегодня можно было бы использовать в качестве правил поведения в Интернете. Академик считал, что дискуссия теряет смысл, когда желание одержать верх над собеседником становится важнее поиска истины. Он советовал сначала разобраться в позиции оппонента, а уже затем выдвигать собственные аргументы.

В комментариях под новостями и постами часто происходит ровно обратное. Пользователи переходят на личности, вырывают фразы из контекста и стремятся оставить за собой последнее слово, даже если разговор давно перестал касаться первоначальной темы.

Однако способность спокойно отстаивать свою позицию, не унижая собеседника, и при необходимости пересматривать собственное мнение говорит о человеке гораздо больше, чем количество выигранных им словесных баталий. Иногда признание чужой правоты заслуживает куда большего уважения, чем победа в споре.

Почему академик считал умение ошибаться настоящим искусством?

Дмитрий Лихачёв об искусстве ошибаться: почему важно признавать свои ошибки и учиться на собственных промахах? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В восемнадцатом письме «Искусство ошибаться» Лихачёв вспоминал, как любил смотреть танцы на льду. Особенное восхищение у академика вызывали спортсмены, которым удавалось после падения быстро вернуться к выступлению и достойно завершить программу. По мнению учёного, этому искусству стоило бы научиться и за пределами ледового катка.

Боязнь сказать что-то не то или допустить промах на работе порой мешает даже взяться за новое дело. Особенно если кажется, что окружающие запомнят только эту неудачу. Пытаясь скрыть промах, оправдаться или переложить ответственность на другого человека, мы зачастую создаём гораздо больше проблем, чем принесла первоначальная ошибка.

При этом Лихачёв обращался не только к тем, кто совершает ошибки, но и к окружающим. Вместо того чтобы добиваться от человека унизительного признания своей неправоты, гораздо полезнее помочь ему исправить ситуацию. Такой подход пригодится и в воспитании детей, и в отношениях с коллегами, и в семейной жизни.

Что Лихачёв говорил о чтении и почему советовал не торопиться?

Дмитрий Лихачёв о пользе чтения: почему важно вдумчиво читать книги и возвращаться к любимым произведениям? Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Игорь Анатольевич Пальмин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё до появления смартфонов и бесконечных новостных лент Лихачёв предупреждал об опасности поверхностного чтения. В двадцать втором письме «Любите читать!» он объяснял, почему спешка при знакомстве с книгой может создавать лишь видимость знаний.

Учёный ценил чтение, к которому человек обращается по собственному желанию, а не ради школьной программы или стремления соответствовать моде. Он также советовал возвращаться к любимым произведениям, открывая в них то, что прежде оставалось незамеченным.

Сегодня, когда за несколько минут можно посмотреть пересказ практически любого литературного произведения, а внимание постоянно переключается между десятками источников информации, желание прочитать книгу целиком становится особенно ценным. Ведь краткое изложение способно познакомить нас с сюжетом, но едва ли заменит полноценное погружение в чужой внутренний мир.

За четыре десятилетия, прошедшие с момента первой публикации «Писем о добром и прекрасном», изменились технологии, профессии, способы общения и представления об успехе. Однако зависть, тщеславие, страх ошибиться и потребность в человеческом тепле никуда не исчезли. И, пожалуй, книга Лихачёва относится к тем произведениям, к которым стоит возвращаться в разные периоды жизни, ведь то, что в школьные годы воспринималось как очередное наставление взрослого человека, спустя десятилетия может оказаться ответом на вопрос, который мы давно задаём самим себе.