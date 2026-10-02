Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 12:06

«Победа России неизбежна»: В словах Путина усмотрели сигнал Западу

Кылыч: Слова Путина о продвижении ВС РФ в ДНР — сигнал Западу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заявления Владимира Путина о продвижении российских войск в ДНР могут быть адресованы не только Киеву, но также Вашингтону и Брюсселю. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил турецкий политический обозреватель Самих Кылыч.

«Заявление Путина об успешном наступлении российской армии в ДНР было сигналом Вашингтону и Брюсселю о том, что победа России неизбежна», — считает Кылыч.

Накануне российский президент заявил, что под контролем Украины остаётся около 11% территории ДНР. По словам Путина, Киев рассчитывает удерживать эту территорию ещё около полутора лет, а в Европе называют срок в два года. Российский лидер считает, что это произойдёт значительно раньше из-за темпов продвижения ВС РФ.

Путин также задался вопросом о целесообразности дальнейшего удержания Киевом территорий ДНР, если это сопровождается новыми потерями. Кылыч расценил эти слова как политический сигнал западным государствам.

По мнению турецкого обозревателя, если в США и Европе придут к выводу, что дополнительные поставки вооружений не меняют ситуацию на поле боя, дискуссии о дальнейших масштабах помощи Киеву могут усилиться.

Welt: Помощь Запада ставит Украину на колени в конфликте с Россией
Welt: Помощь Запада ставит Украину на колени в конфликте с Россией

На фоне таких оценок вопрос западного финансирования Украины уже вызывает споры. Накануне Life.ru сообщал об отказе Евросоюза выделить Киеву дополнительные €27 млрд. При этом ранее европейские страны и институты ЕС, напротив, увеличили объём помощи Украине почти до €11 млрд за два месяца, из которых €4,3 млрд пришлось на военную поддержку.

Больше новостей о международных отношениях, переговорах и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Турция
  • Путин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar