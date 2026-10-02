Заявления Владимира Путина о продвижении российских войск в ДНР могут быть адресованы не только Киеву, но также Вашингтону и Брюсселю. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил турецкий политический обозреватель Самих Кылыч.

«Заявление Путина об успешном наступлении российской армии в ДНР было сигналом Вашингтону и Брюсселю о том, что победа России неизбежна», — считает Кылыч.

Накануне российский президент заявил, что под контролем Украины остаётся около 11% территории ДНР. По словам Путина, Киев рассчитывает удерживать эту территорию ещё около полутора лет, а в Европе называют срок в два года. Российский лидер считает, что это произойдёт значительно раньше из-за темпов продвижения ВС РФ.

Путин также задался вопросом о целесообразности дальнейшего удержания Киевом территорий ДНР, если это сопровождается новыми потерями. Кылыч расценил эти слова как политический сигнал западным государствам.

По мнению турецкого обозревателя, если в США и Европе придут к выводу, что дополнительные поставки вооружений не меняют ситуацию на поле боя, дискуссии о дальнейших масштабах помощи Киеву могут усилиться.

На фоне таких оценок вопрос западного финансирования Украины уже вызывает споры. Накануне Life.ru сообщал об отказе Евросоюза выделить Киеву дополнительные €27 млрд. При этом ранее европейские страны и институты ЕС, напротив, увеличили объём помощи Украине почти до €11 млрд за два месяца, из которых €4,3 млрд пришлось на военную поддержку.