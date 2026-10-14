Почему Дзюба отказался от необычного предложения «Урала»: Представитель нападающего объяснил решение
Представитель Дзюбы Гольдман объяснил отказ форварда от перехода в «Урал»
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Представитель Артёма Дзюбы Леонид Гольдман подтвердил, что «Урал» связывался с футболистом по поводу возможного перехода. При этом нападающий не рассматривал вариант продолжения карьеры в Первой лиге.
«Звонки из «Урала» были. И до этого. Но мы сразу говорили, что Артём не будет играть в Первой лиге», — рассказал Гольдман «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что екатеринбургский клуб якобы предлагал Дзюбе выступать только в домашних матчах. По словам представителя футболиста, соответствующие сообщения появились после комментария главного тренера «Урала» Сергея Юрана и последовавшего инсайда одного из СМИ.
Гольдман отметил, что у Дзюбы не было цели продолжать карьеру любой ценой. Поэтому вариант с «Уралом» не стал для футболиста приоритетным.
«У Дзюбы не было самоцели где угодно продолжить карьеру в футболе», — подчеркнул представитель нападающего.
«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками.
Напомним, в мае стало известно нападающий покинет «Акрон» по окончании сезона. После этого футболист не спешил соглашаться на любой вариант продолжения карьеры. В сентябре Дзюба говорил, что скорее склоняется к завершению выступлений и готов рассматривать только предложение от сильного клуба, где сможет бороться за трофеи. В начале октября появилась информация о предложении со стороны «Урала». Екатеринбургский клуб собирался предложить форварду необычный контракт, по которому он мог бы играть только в домашних матчах, не выезжая на встречи в гостях. При этом сам Дзюба 1 октября заявил о завершении профессиональной карьеры. Однако позднее его агент призвал не воспринимать эти слова как окончательный уход и допустил, что нападающий ещё может сыграть в будущем.
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