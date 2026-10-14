Почему Дзюба отказался от необычного предложения «Урала»: Представитель нападающего объяснил решение

Представитель Артёма Дзюбы Леонид Гольдман подтвердил, что «Урал» связывался с футболистом по поводу возможного перехода. При этом нападающий не рассматривал вариант продолжения карьеры в Первой лиге.

«Звонки из «Урала» были. И до этого. Но мы сразу говорили, что Артём не будет играть в Первой лиге», — рассказал Гольдман «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что екатеринбургский клуб якобы предлагал Дзюбе выступать только в домашних матчах. По словам представителя футболиста, соответствующие сообщения появились после комментария главного тренера «Урала» Сергея Юрана и последовавшего инсайда одного из СМИ.

Гольдман отметил, что у Дзюбы не было цели продолжать карьеру любой ценой. Поэтому вариант с «Уралом» не стал для футболиста приоритетным.

«У Дзюбы не было самоцели где угодно продолжить карьеру в футболе», — подчеркнул представитель нападающего.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги с 25 очками.