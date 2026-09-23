«Почему не было уголовного дела?» Мизулина требует разобраться в скандале с Джиганом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в сообщениях о стрельбе и удержании сотрудников в доме рэпера Джигана. По её словам, если опубликованная СМИ информация соответствует действительности, ситуация требует серьёзной правовой оценки.

Мизулина обратила внимание на то, что после предполагаемого июльского инцидента рэпер смог покинуть Россию и отправиться на лечение в Израиль. Она задалась вопросом, проводилась ли проверка, изымалось ли оружие и выясняли ли правоохранители обстоятельства получения разрешительных документов.

Отдельно общественница поинтересовалась, почему, если полиция действительно приезжала на место, дело не получило дальнейшего хода. Также она призвала проверить сообщения о возможном присутствии детей при происходившем и оценить ситуацию с точки зрения органов опеки. Она задалась вопросом, где вообще гарантии, что вернувшись в Россию, рэпер не повторить всё не в своём посёлке, а на улицах Москвы.

«Кроме того, много вопросов и к органам опеки — если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.