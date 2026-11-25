В детстве многие из нас слышали от бабушек замечания, смысл которых становился понятен далеко не сразу. Почему нельзя передавать вещи через порог, зачем улыбаться, когда подаёшь кому-то соль, и почему нельзя дарить ножи? Наши предки верили, что семейное благополучие зависит в том числе от повседневных привычек, а за самыми обыденными действиями порой скрывается угроза домашнему счастью.

Почему нельзя возвращать пустую посуду?

Почему нельзя возвращать пустую посуду? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда соседка приносила домашнюю выпечку, варенье или соленья, наши бабушки старались не возвращать ей посуду без ответного угощения, даже если в доме не было ничего особенного. На дно тарелки могли положить несколько конфет, печенье или яблоко, причём делалось это не только из вежливости, но и из опасения навлечь беду. Согласно поверью, пустая посуда символизировала нужду и бедность, поэтому, возвращая её хозяевам, человек словно желал им остаться без достатка. Наполненная же тарелка имела противоположное значение и служила пожеланием благополучия семье, которая поделилась с вами едой.

Почему нельзя передавать вещи через порог?

Почему нельзя передавать вещи через порог? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня мало кто задумывается о том, с какой стороны входной двери стоит собеседник, однако в народной культуре порог считался особенным местом, отделявшим освоенное человеком домашнее пространство от внешнего мира. Именно поэтому с ним связывали множество запретов, касавшихся как хозяев жилища, так и их гостей.

Считалось, что, передавая вещи через порог или обмениваясь рукопожатиями, люди рискуют нарушить добрые отношения. Причём это поверье действительно существовало ещё в XIX веке, что известно из сборника Владимира Даля, где указана русская народная примета «Через порог ничего не принимать — будет ссора».

Чтобы избежать неприятностей, хозяйки приглашали гостя переступить порог либо сами выходили к нему. Особенно старались соблюдать это правило при общении с родственниками и соседями, поскольку ссора с людьми, от которых во многом зависела повседневная жизнь семьи, могла обернуться серьёзными проблемами.

Почему нельзя мыть пол после отъезда близких?

Почему нельзя мыть пол после отъезда родственников? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если кто-то из домочадцев отправлялся в дальнюю дорогу, хозяйка старалась отложить уборку, даже если после сборов в доме оставался беспорядок. Считалось, что, выметая мусор или моя пол вслед за уехавшим человеком, можно ненароком лишить его возможности благополучно вернуться домой.

Как отмечает этнограф Татьяна Щепанская в работе «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв.», после отъезда кого-либо из членов семьи полы могли не подметать и не мыть от одного до трёх дней. В основе запрета лежало представление о том, что вместе со следами человека можно символически уничтожить и его связь с родным домом.

Отголоски этого поверья сохранились и сегодня, причём некоторые бабушки предпочитают дождаться звонка от уехавшего родственника, прежде чем приступать к уборке. Получив известие о том, что близкий благополучно добрался до места назначения, они уже со спокойной душой берутся за швабру.

Почему при передаче соли нужно улыбаться?

Почему при передаче соли нужно улыбаться? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

О том, что рассыпанная соль сулит ссору, слышали практически все, однако существовала и другая, менее известная примета, согласно которой неприятности могли начаться даже в том случае, если человек ничего не просыпал, а просто передал солонку соседу по столу. В сборнике уже знакомого нам Владимира Даля встречается любопытное поверье: «Подавая соль — смейся, не то поссоришься».

Особое отношение к этому продукту вполне объяснимо, ведь соль использовалась не только для приготовления пищи, но и для сохранения запасов на зиму, а хлебом-солью встречали дорогих гостей. Неудивительно, что продукт, ставший символом гостеприимства, оказался связан и с поверьями о мире между людьми.

Почему нельзя дарить ножи?

Почему нельзя дарить ножи близким людям? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даже если молодая семья нуждалась в кухонных принадлежностях, суеверные родственники могли отказаться преподносить супругам набор ножей. Острые предметы в народных поверьях ассоциировались с разрывом отношений, поэтому подобный подарок воспринимался как предвестник ссор, способных разрушить даже крепкий союз.

Однако отказываться от полезной вещи было необязательно, поскольку наши предки придумали способ обойти запрет. В работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» Владимир Даль упоминал обычай отдавать за подаренный острый предмет небольшую денежную сумму, превращая подарок в покупку.

Именно поэтому некоторые бабушки до сих пор требуют монетку, когда дарят кому-нибудь ножницы или кухонный нож. Согласно поверью, после символической сделки вещь переставала считаться подарком, а значит, уже не должна была становиться причиной раздора между близкими.

Многие приметы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы продолжаем соблюдать их, даже не задумываясь о том, откуда они появились. Кто-то до сих пор не решается возвращать пустую посуду, а кто-то машинально одёргивает близких, когда те начинают свистеть в доме. Кстати, ранее Life.ru уже рассказывал о 12 главных страхах детей СССР, которые мы всё ещё помним, а также о семи забытых бытовых запретах, которые мы нарушаем практически каждый день. А какие приметы прижились в вашей семье и передаются из поколения в поколение?