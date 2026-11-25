Наряженная ёлка, подарки и праздничное застолье обычно ассоциируются с самыми тёплыми семейными воспоминаниями. Но в криминальной истории есть дела, в которых новогодние традиции приобрели зловещий смысл. Одни преступники совершали убийства исключительно в праздничные дни, другие появлялись в костюмах Деда Мороза и Санта-Клауса, а некоторые семейные торжества оборачивались трагедиями, которые потрясали целые страны. Life.ru рассказывает о 8 преступлениях, которые произошли во время Нового года и Рождества.

Виктор Петриченко. Новогодняя трагедия в Каменске-Уральском

Новогодняя трагедия в Каменске-Уральском: как раскрыли дело Виктора Петриченко спустя три десятилетия? Фото © Wikipedia

Праздник закончился, но свет на кухне не погас. Дети не вышли во двор, взрослые не появились на работе, а соседи несколько дней не могли понять, что произошло с семьёй, ещё недавно готовившейся встречать Новый год. Так начиналось одно из самых запутанных уголовных дел России, которое удалось раскрыть лишь спустя три десятилетия.

31 декабря 1992 года Владимир и Людмила Ивановы готовились встречать Новый год в квартире в Каменске-Уральском. Из Пермской области приехали супруги Гилевы и их знакомый Сергей Верзаков, работавший директором школы. В доме были и дети хозяев, 13-летний Андрей и 12-летняя Света. За праздничным столом оказался ещё один человек — молодой Виктор Петриченко, с которым гости познакомились в дороге.

Новогоднее застолье закончилось гибелью семи человек. Петриченко подмешал клофелин в напитки и расправился со взрослыми слесарным молотком. А затем преступник убил двух детей. После расправы над людьми Виктор похитил из квартиры деньги и ценные вещи на общую сумму 86 тысяч рублей и покинул место преступления.

Это дело 1990-х десятилетиями оставалось нераскрытым. Только в 2024 году следователи вернулись к материалам, и современные экспертизы позволили установить личность преступника. В январе 2025 года Виктора Петриченко задержали в Амурской области, где к тому времени у него уже была своя семья.

Мужчина признал вину, а 25 февраля 2026 года его приговорили к 14 годам и 11 месяцам колонии строгого режима по уголовному законодательству, действовавшему в момент преступления. Суд также взыскал с него десять миллионов рублей компенсации морального вреда. Даже спустя десятилетия современные экспертизы помогают раскрыть детали старых уголовных дел. Так, удалось установить личность мужчины из загадочного дела «Тамам Шуд», хотя обстоятельства его гибели до сих пор остаются тайной.

Григоре Урук, или «Новогодний убийца», который убивал раз в год

Григоре Урук, «Новогодний убийца»: почему серия преступлений в Румынии была связана с ночью на 1 января? Фото © YouTube / Midnight Vox, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

2 января 1985 года в румынском городе Бузэу обнаружили тело 14-летней Чераселы Диминец. Девочка жила на улице, и следователям долго не удавалось установить, кто мог быть причастен к её гибели. Работавшие над делом милиционеры ещё не знали, что следующая трагедия произойдёт ровно через год.

В новогоднюю ночь с 1985-го на 1986 год погиб другой ребёнок — 13-летний мальчик. С наступлением 1987-го история повторилась, и теперь совпадение дат выглядело слишком зловещим, чтобы считать его случайностью. Все эти преступления объединяло то, что они происходили именно в новогоднюю ночь, а жертвами становились дети 13–14 лет, оказавшиеся без попечения взрослых.

Встречать 1988 год следователи готовились совершенно иначе, нежели остальные жители города. Они уже знали, что преступления связаны с праздником, и рассчитывали наконец раскрыть серию. Убийцу задержали 1 января 1988 года. Им оказался Григоре Урук, житель сельской местности в округе Бузэу. К тому моменту он лишил жизни четверых детей.

Дело Урука стало известно в Румынии под названием «Убийца Нового года». 11 июня 1988 года его казнили. По данным румынской прессы, это был один из последних смертных приговоров, приведённых в исполнение в стране в коммунистический период. История знает и другие преступления, которые навсегда оказались связаны с праздничной датой. Так, в Стокгольме в 1932 году произошло убийство в Вальпургиеву ночь, вошедшее в криминальную историю как дело Атласского вампира.

Банда Дедов Морозов, испортившая Новый год советским семьям

Банда Дедов Морозов в СССР: чем запомнилась история группы, орудовавшей в Москве в канун Нового 1979 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В декабре 1978 года в Москве, согласно телевизионной реконструкции дела, действовала преступная группа, участники которой были одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Пока в советских квартирах украшали ёлки и готовились к детским утренникам, в городе расследовали серию ограблений, связанных с этими праздничными костюмами.

В телевизионных пересказах истории среди участников банды фигурируют Евгений Кривошеев и Оксана Воронец. Преступников, по этой версии, удалось задержать сравнительно быстро. Само дело спустя десятилетия вспомнили в преддверии очередного Нового года: 28 декабря 2007 года в программе «Следствие вели…» на НТВ вышел посвящённый ему выпуск «Банда «Красный нос». Ограбления давно стали частью вымышленных криминальных сюжетов, но иногда даже происходящее на экране способно шокировать. Ранее Life.ru рассказывал, какие сцены GTA 6 поразили жестокостью даже опытных игроков.

Брюс Пардо, убийца в костюме Санта-Клауса

Брюс Пардо, убийца в костюме Санта-Клауса: что произошло с семьёй Ортега в сочельник 24 декабря 2008 года? Фото © YouTube / Тру Крайм

В американском городе Ковина, штат Калифорния, вечером 24 декабря 2008 года семья Ортега собралась отметить Рождество. В доме 80-летнего Джозефа и 70-летней Алисии были их взрослые дети, внуки и другие родственники. Среди гостей находилась 43-летняя Сильвия, недавно разведённая с Брюсом Пардо.

В этот вечер на празднике появился и сам Брюс. На нём был костюм Санта-Клауса. Дверь мужчине открыла восьмилетняя девочка. Пардо выстрелил ей в лицо, но она выжила. Далее убийца открыл стрельбу по остальным гостям. После преступления он поджёг дом. Первоначально сообщалось о восьми погибших. Позднее число жертв уточнили: девять человек, включая Сильвию, её родителей, братьев, сестру, родственников и 17-летнего племянника. Одна из сестёр Сильвии, Летисия, выжила. Следователи связывали преступление с недавно завершившимся разводом Брюса Пардо. Сам он позднее покончил с собой. Поэтому судебного разбирательства не было, а многие вопросы о произошедшем остались без окончательного ответа.

Азиз Язданпана. Трагедия рядом с рождественской ёлкой

Азиз Язданпана, убийца в костюме Санты: почему Рождество 2011 года в Техасе обернулось семейной трагедией? Фото © YouTube / Under The Ash Tree, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Утром 25 декабря 2011 года в городе Грейпвайн, штат Техас, родственники семьи Язданпана собирались отметить Рождество. Дети и взрослые уже начали распаковывать подарки. На семейном празднике присутствовал и 56-летний Азиз Язданпана, который приехал в костюме Санты.

В то утро диспетчеры службы 911 получили тревожный звонок: мужчина произнёс «Помогите мне» и «Я стреляю в людей». По версии полиции, звонил сам Язданпана. Прибывшие полицейские обнаружили в квартире тела семерых человек с огнестрельными ранениями, а рядом с рождественской ёлкой — подарки, которые семья успела открыть. Среди погибших были жена Азиза, с которой он к тому времени жил раздельно, их 19-летняя дочь Нона, сын-подросток Али и трое других родственников. Сотрудники полиции установили, что все шестеро стали жертвами Язданпаны, который затем покончил с собой.

Знакомые семьи были потрясены. Супруги прожили в браке 24 года, у пары было двое детей. По данным следствия, в последнее время у Азиза возникли серьёзные финансовые и семейные проблемы. Именно они рассматривались как возможные мотивы преступления, хотя окончательно установить их не удалось.

Станислав Рогалёв. Маньяк, которого знали в милиции

Станислав Рогалёв, «Рижский маньяк»: как новогоднее преступление 1981 года стало началом серии убийств? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / historyofriga

В ночь на 1 января 1981 года в Бабите, неподалёку от Риги, погибла 34-летняя женщина. В её убийстве участвовали двое мужчин — Станислав Рогалёв и его сообщник Алдис Сваре. Для Рогалёва, который уже совершал нападения на женщин, эта новогодняя ночь стала началом серии убийств.

Следующие преступления происходили в разных частях Латвийской ССР, и поначалу их рассматривали как отдельные дела. При расследовании одного из убийств произошла судебная ошибка: в убийстве женщины в Айзкраукле признались трое молодых людей, не имевших к нему отношения. Одного из них суд приговорил к смертной казни. К моменту раскрытия настоящего преступления он уже провёл больше семи месяцев в камере смертников.

В мае 1982 года задержали Станислава Рогалёва. Выяснилось, что человек, которого искали советские следователи, сам был знаком милиционерам как их осведомитель. Суд признал его виновным в десяти убийствах. В июне 1984 года смертный приговор был приведён в исполнение. История Рогалёва осталась в памяти Латвии не только из-за самих преступлений, но и из-за судебной ошибки, которая едва не стоила жизни ещё одному невиновному человеку. Дело Рогалёва не единственный случай, когда за внешней благонадёжностью скрывались тяжкие преступления. Ранее Life.ru рассказывал о нацистском карателе с медалью «За отвагу», который 30 лет обманывал весь СССР.

Анатолий Оноприенко. Две семьи погибли в последнюю неделю 1995 года

Анатолий Оноприенко: какие преступления совершил серийный убийца на Украине в преддверии Нового 1996 года? Фото © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В конце декабря 1995 года в селе Гамарня Житомирской области Оноприенко убил четырёх членов семьи Зайченко: супругов и двух детей, одному из которых исполнилось всего три месяца, а другому — три года. 30 декабря произошла трагедия в другом регионе — в селе Братковичи Львовской области, где погибла ещё одна семья.

По словам генерала милиции Виктора Короля, возглавлявшего розыск, долгое время преступления в разных областях Украины не воспринимались как единая серия. После двух предновогодних трагедий следователи начали сопоставлять материалы дел. Стало понятно, что речь, вероятно, идёт об одном и том же преступнике. И с наступлением 1996 года убийства не прекратились.

Позднее установили, что за ними стоял Анатолий Оноприенко. Первые девять убийств он совершил ещё в 1989 году, однако самый страшный период начался осенью 1995-го. Только за несколько месяцев, до марта 1996 года, от его действий погибли ещё 43 человека. В общей сложности на его счету было 52 жертвы. Оноприенко приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили пожизненным заключением. В августе 2013 года он умер в Житомирской тюрьме.

Николай Козленя. Муж не вернулся к бою курантов

Николай Козленя: как исчезновение Бориса Крошкина в канун Нового года оказалось началом серии убийств? Фото © ruwiki, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В последний вечер 1998 года 52-летний Борис Крошкин, житель Новосибирска, вышел из квартиры, чтобы поставить машину в гараж. Его жена Людмила рассчитывала, что муж управится примерно за полчаса, затем они вместе сядут за праздничный стол и встретят Новый год.

Время шло, но Борис не возвращался. Когда часы пробили полночь, Людмила поняла, что что-то случилось, и отправилась искать мужа сама. Ей сообщили, что в гараж он так и не приехал. Новый год обернулся для женщины несколькими днями неизвестности, пока 4 января не обнаружили тело Бориса.

Тогда следователи ещё не знали, что расследуют первое убийство в серии преступлений Николая Козлени. Преступник действовал в Сибири и на Урале, а его жертвами становились владельцы автомобилей. Следствие установило, что нападения были совершены из корыстных побуждений.

В марте 2001 года Козленю задержали. В декабре 2002-го суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за пять убийств. Для Людмилы Крошкиной тот Новый год, который супруги собирались отметить вдвоём, навсегда остался связан с гибелью мужа.

В Румынии четыре года подряд одна и та же дата становилась днём преступления, а родственники погибших в Каменске-Уральском десятилетиями ждали ответа на вопрос о том, что случилось в новогоднюю ночь 1993-го. Эти истории происходили в разных странах и по разным причинам, но для семей жертв праздник навсегда оказался связан с потерей близких… Впрочем, не все трагедии, вошедшие в историю, были связаны с чьим-то злым умыслом. Ранее Life.ru рассказывал о десяти исторических личностях, обстоятельства смерти которых настолько необычны, что кажутся выдумкой.