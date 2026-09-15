Почему в Дагестане десятки языков и как жители понимают друг друга

В республике говорят более чем на 40 языках, но единого «дагестанского» не существует. Объясняем, откуда такое многоязычие и зачем всем нужен русский.

15 сентября в Дагестане отмечают День единства народов республики. В 2026 году этот день официально объявлен в регионе нерабочим праздничным днём. Но саму идею единства здесь лучше всего объясняет не календарь, а языковая карта: на сравнительно небольшой территории люди говорят на десятках языков, а жители соседних сёл исторически могли иметь разные родные языки — и всё равно находили общий язык.

Короткий ответ: В Дагестане говорят более чем на 40 языках. Единого «дагестанского языка» нет. Число 14, которое часто встречается в интернете, относится к письменно-литературным языкам республики, а не ко всему языковому разнообразию. Сегодня главным языком общения между людьми с разными родными языками стал русский.

Сколько языков в Дагестане на самом деле

В поиске можно встретить разные цифры: 14, около 30, более 40 и даже больше. Причина не только в ошибках. В Дагестане действительно сложно провести жёсткую границу между отдельным языком и диалектом: в некоторых группах локальные варианты настолько сильно расходятся, что их носители могут плохо понимать друг друга.

НИУ ВШЭ, много лет изучающий многоязычие региона, пишет, что на небольшой территории Дагестана используется более 40 языков. Для массового материала это самая безопасная и понятная формулировка: языков — больше сорока, а точное число зависит от классификации.

Особенно показателен даргинский ареал. То, что раньше часто описывали как диалекты одного даргинского языка, современные исследователи всё чаще рассматривают как группу заметно различающихся языков и идиомов. Поэтому один справочник может считать их вместе, другой — раздельно.

Существует ли дагестанский язык

Нет. «Дагестанский язык» — бытовое выражение, но не название одного общего языка республики.

Большая часть местных языков относится к нахско-дагестанской, или восточнокавказской, семье. Но языковая карта республики шире: кумыкский, ногайский и азербайджанский относятся к тюркским языкам, татский — к иранским, русский — к славянским.

Поэтому два жителя Дагестана могут быть земляками и при этом иметь родные языки, которые без специального изучения не дают взаимопонимания.

Почему тогда говорят про 14 языков Дагестана

Потому что в республике традиционно выделяют 14 письменно-литературных языков: русский, аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, чеченский и цахурский.

Русский язык помогает жителям Дагестана с разными родными языками понимать друг друга. Фото © ТАСС / Денис Абрамов

У них есть письменная традиция и литературная норма. Но кроме них в Дагестане используются и другие языки — например, андийский, арчинский, ахвахский, багулальский, бежтинский, ботлихский, гинухский, годоберинский, гунзибский, цезский, каратинский, тиндинский, чамалинский и хваршинский.

Поэтому формулировка «в Дагестане 14 языков» неверна, если речь идёт обо всех языках республики. Четырнадцать — это число письменно-литературных языков.

Почему в Дагестане так много языков

Самый очевидный ответ — горы. Рельеф веками помогал небольшим сообществам сохранять собственную речь: одно или несколько соседних селений могли долго поддерживать свою языковую традицию.

Но считать старый Дагестан набором полностью изолированных аулов тоже неправильно. Люди торговали, перегоняли скот, заключали браки, ездили на рынки и общались с соседями. Именно поэтому регион сохранил не только множество языков, но и мощную традицию многоязычия.

По данным проекта НИУ ВШЭ «Атлас многоязычия Дагестана», жители традиционной дагестанской деревни обычно говорили на двух-четырёх языках. Причём эти языки могли быть далёкими родственниками или вообще относиться к разным языковым группам.

Горный рельеф Дагестана веками помогал небольшим языковым сообществам сохранять собственную речь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Ginga

Как дагестанцы понимают друг друга, если языки разные

Сегодня главный ответ — по-русски.

Русский язык стал основным средством межнационального общения. На него переходят в городе, на работе, в образовании, в государственных учреждениях и просто в разговоре людей с разными родными языками.

Раньше система была сложнее. В разных районах роль общего языка могли выполнять аварский, кумыкский, азербайджанский или другие местные языки. Человек нередко знал язык соседнего села или народа, с которым регулярно торговал и общался. В XX веке эту сеть местного многоязычия во многих ситуациях постепенно заменил русский.

На каком языке говорят в Махачкале

Главный общий язык столицы Дагестана — русский. На национальные языки жители чаще переключаются в семье, в кругу земляков или когда знают, что собеседник владеет тем же языком.

При этом лингвисты отдельно изучают русский язык Дагестана. Под влиянием местных языков у него появляются особенности произношения, интонации, грамматики и словоупотребления. НИУ ВШЭ создал специальный корпус русской речи в Дагестане для исследования таких особенностей.

Могут ли жители соседних сёл не понимать друг друга

Да. Это одна из самых удивительных особенностей региона. Родной язык или очень специфический языковой вариант исторически мог быть связан всего с одним селом или небольшой группой населённых пунктов.

Но это не означает, что соседи не могли общаться. Раньше они часто знали несколько местных языков, а сегодня почти всегда могут перейти на русский. Получается парадокс: языковое расстояние между двумя аулами иногда велико, а бытового языкового барьера при этом почти нет.

В горных сёлах Дагестана собственный язык или его особый вариант мог сохраняться на протяжении многих поколений. Фото © ТАСС / Сергей Узаков

Какие языки Дагестана самые распространённые

К наиболее заметным языкам республики относятся аварский, даргинские языки и идиомы, кумыкский, лезгинский, лакский и табасаранский. Но ими список не ограничивается: в Дагестане говорят также на агульском, рутульском, цахурском, ногайском, азербайджанском, чеченском, татском, арчинском, андийском, каратинском и других языках.

Именно поэтому выражение «народы Дагестана» здесь не формальность: республика действительно объединяет множество сообществ со своими языковыми традициями.

Исчезают ли языки Дагестана

Для части небольших языков это реальный риск. Переезд из горных сёл в Махачкалу и другие города, смешанная языковая среда и доминирование русского в образовании и работе постепенно меняют привычки молодых поколений. Ребёнок может понимать язык родителей, но отвечать уже по-русски.

В 2026 году тема получила новый цифровой проект: в Дагестане запустили сервис для создания корпусов национальных языков. На старте он работает с шестью языками — аварским, даргинским, кумыкским, лезгинским, лакским и табасаранским. Пользователи помогают переводить и озвучивать тексты, чтобы накапливать данные для цифровых инструментов и технологий работы с местными языками.

Это важный сдвиг: сохранение языка теперь зависит не только от учебников и семейной передачи, но и от того, сможет ли он полноценно существовать в цифровой среде.

Так на каком языке говорить туристу в Дагестане

На русском. Для поездки в Махачкалу, Дербент и туристические районы специально учить один из местных языков не нужно. Больше идей для поездки — в материале о том, куда поехать в Дагестане.

Туристу в Дагестане достаточно русского языка, хотя в разных районах республики можно услышать десятки местных языков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Но вокруг можно услышать совершенно разную речь. И это, пожалуй, лучше всего объясняет устройство Дагестана: здесь нет одного «дагестанского языка», зато есть десятки языковых сообществ, которые веками научились жить рядом и понимать друг друга.

Поэтому День единства народов Дагестана 15 сентября звучит особенно символично. Единство здесь возникло не потому, что все стали одинаковыми, а потому, что множество народов, языков и локальных традиций научились сосуществовать на одной территории. Именно об этом — и поэзия Расула Гамзатова, которую в Дагестане читают на разных языках.

FAQ

Сколько языков в Дагестане? Более 40. Точное число зависит от того, какие локальные варианты считать отдельными языками, а какие — диалектами.

Есть ли отдельный дагестанский язык? Нет. В Дагестане говорят на десятках разных языков, а общим языком межнационального общения сегодня является русский.

Почему говорят, что в Дагестане 14 языков? Число 14 относится к письменно-литературным языкам республики, а не ко всему языковому разнообразию.

На каком языке говорят в Махачкале? Главный общий язык Махачкалы — русский. Национальные языки активно используются в семьях и внутри языковых сообществ.