Почему все перестали говорить про озоновую дыру: куда она делась и неужели человечество её победило?

Над Антарктидой почти сорок лет каждую осень открывается гигантская прореха в озоновом слое, и учёные с тревогой следят за её размерами. В этом году в НАСА и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США подвели итоги сезона и выдали неожиданно хорошую новость. Озоновая дыра 2025 года оказалась пятой по величине снизу за 33 года наблюдений с момента подписания Монреальского протокола. Разбираемся, что стоит за этими цифрами и правда ли планета залечивает старую рану.

Пятое место за 33 года: чем удивила озоновая дыра этой осенью

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025 году: итоги сезона от НАСА и NOAA. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AI

Пик сезона разрушения озона пришёлся на промежуток с 7 сентября по 13 октября — именно эти недели специалисты используют для официального подсчёта. Средняя площадь дыры за весь период составила около 18,71 миллиона квадратных километров — это примерно вдвое больше территории России. Дыра при этом распалась почти на три недели раньше, чем в среднем происходило за последнее десятилетие. Такое раннее закрытие само по себе редкость и отдельный повод для сдержанного оптимизма.

Самую большую площадь за один день дыра показала 9 сентября: тогда она разрослась до 22,86 миллиона квадратных километров. Даже этот пик почти на треть меньше рекорда 2006 года, когда дыра занимала 26,60 миллиона квадратных километров. Если считать по более длинной серии спутниковых наблюдений с 1979 года, нынешний результат смотрится скромнее — лишь 14-е место за 46 лет измерений. Кстати, спорят синоптики и о том, какой будет зима 2026/2027 по народным приметам.

Невидимый щит: зачем планете озоновый слой на самом деле

Озоновый слой скрывается в стратосфере на высоте от 11 до 50 километров и работает как естественный щит от жёсткого ультрафиолета. Без него солнечные лучи били бы по планете агрессивнее, а рост заболеваемости раком кожи и катарактой стал бы заметнее уже сейчас. Разрушают щит хлор и бром, которые высвобождаются из соединений вроде фреонов под действием интенсивной радиации в верхних слоях атмосферы. Фреоны десятилетиями использовали в аэрозолях, холодильниках, кондиционерах и упаковочной пене.

Запрещённые ещё в прошлом веке вещества не исчезли мгновенно: они понемногу просачиваются в атмосферу из старой теплоизоляции зданий и заброшенных свалок. Из-за этого шлейфа полное восстановление озонового слоя прогнозируют не раньше конца 2060-х годов. На размер дыры в конкретном году сильно влияет и погода: температура стратосферы, ветра и сила полярного вихря вокруг полюса. О похожем ослаблении вихря говорили синоптики, разбирая, какими будут магнитные бури 10–12 сентября.

Хлора стало на треть меньше: в чём заслуга старого международного договора

Монреальский протокол и снижение уровня хлора в стратосфере. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная причина улучшения — Монреальский протокол, подписанный в 1987 году и почти полностью выведший из оборота озоноразрушающие вещества. С пикового момента около 2000 года концентрация таких соединений в стратосфере над Антарктидой упала почти на треть. Это не абстрактная цифра из отчёта: специалисты связывают её с тем, что дыры в последние годы стабильно уступают в размерах показателям начала двухтысячных. Соглашение почти сорокалетней давности меняет атмосферу планеты прямо сейчас.

По расчётам специалистов НАСА, будь в стратосфере столько же хлора, сколько четверть века назад, дыра нынешней осенью оказалась бы больше ещё на миллион с лишним квадратных миль. Каждый год без свежих выбросов запрещённых веществ становится вкладом в сокращение будущей площади разрушения. Правда, скорость восстановления неравномерная: одни сезоны выдаются заметно спокойнее, другие способны удивить из-за погоды в стратосфере. Тренд складывается в пользу постепенного затягивания раны.

Рекорд наоборот: самый тонкий слой озона прямо над полюсом

Отдельно специалисты следят не только за площадью дыры, но и за тем, насколько тонким становится озоновый слой прямо над Южным полюсом. Концентрацию измеряют в единицах Добсона: чем меньше это число, тем меньше защитного газа осталось над конкретной точкой планеты. Метеозонды зафиксировали в 2025 году минимум в 147 единиц Добсона. Рекорд поставили 6 октября. Это заметно выше показателей самых тяжёлых лет, но всё равно ниже нормы, существовавшей над Антарктидой до эпохи промышленных фреонов.

Для сравнения, антирекорд стратосферного озона над полюсом зафиксировали в октябре 2006 года: тогда концентрация проседала до 92 единиц Добсона. Разница между показателями двух лет наглядно демонстрирует, насколько изменилась картина за неполные двадцать лет наблюдений. Эксперты предупреждают: даже слабый ультрафиолет способен незаметно навредить коже, поэтому летом стоит помнить простые правила из материала о том, как оказать первую помощь при ожоге и почему нельзя прикладывать к коже лёд.

Кто и как круглый год следит за состоянием атмосферы над Антарктидой

Спутники и метеозонды на страже озонового слоя Земли. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следить за состоянием озонового слоя — задача не одной лаборатории, а сразу нескольких космических агентств и наземных станций, работающих в связке. Спутник Aura, принадлежащий НАСА, годами собирает данные о газах в атмосфере с орбиты, а метеоспутники NOAA-20 и NOAA-21 дополняют эту картину собственными измерениями. Ещё один участник наблюдений — спутник Suomi NPP, которым НАСА и американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований управляют совместно.

Спутниковые снимки дополняют более приземлённые инструменты: метеозонды с приборами поднимают прямо с ледяного континента, а наземные датчики обсерватории на Южном полюсе смотрят вверх круглый год. Именно такая комбинация методов позволяет учёным не просто оценивать площадь дыры раз в сезон, а отслеживать изменения день за днём. Природа вообще щедра на подсказки о будущей погоде: не зря дачники и сегодня ориентируются на народные приметы на урожай, когда сеять, собирать и хранить.

Озоновая дыра 2025 года ещё раз показала: проблема, которую человечество осознало десятилетия назад, поддаётся решению при должной настойчивости. Дыра пока далека от полного исчезновения, а её судьба зависит от капризов стратосферной погоды год от года. Но общий тренд на сокращение площади и рост концентрации защитного газа над Южным полюсом выглядит устойчивым уже который сезон подряд. Учёные обещают: если темпы сохранятся, к концу 2060-х планета закроет эту главу атмосферной истории.