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Опубликовано 29 сентября, 08:17

Под завалами сгоревшего завода петард под Переславлем могут быть погибшие

Обложка © пресс-служба МЧС Ярославской области

Обложка © пресс-служба МЧС Ярославской области

Спасатели продолжают обследовать завалы на месте пожара на производстве пиротехники в Ярославской области. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Сергей Борковский.

По его словам, работы по поиску тел погибших не прекращались даже ночью. На месте установили освещение, чтобы сотрудники МЧС могли работать круглосуточно.

В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард
В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард

Напомним, пожар на заводе петард в селе Кубринск под городом Переславль-Залесский произошёл 28 сентября. Огонь распространился на два производственных здания, при разборе завалов спасатели нашли тела 14 погибших. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание в производственных цехах. Угроза повторной детонации пиротехники на месте пожара уже устранена. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Задержан гендиректор предприятия.

Больше новостей о крупных пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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