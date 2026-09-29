Под завалами сгоревшего завода петард под Переславлем могут быть погибшие

Спасатели продолжают обследовать завалы на месте пожара на производстве пиротехники в Ярославской области. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Сергей Борковский.

По его словам, работы по поиску тел погибших не прекращались даже ночью. На месте установили освещение, чтобы сотрудники МЧС могли работать круглосуточно.