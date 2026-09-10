«Похожа на папу»: Ольга Погодина раскрыла правду о дочери от Алексея Пиманова
Актриса Ольга Погодина рассказала, что её дочь похожа на Алексея Пиманова
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Маленькая дочь Ольги Погодиной и Алексея Пиманова Зоя похожа на отца. Об этом сама актриса впервые рассказала на премьере последнего фильма покойного супруга «Охота на императора».
«...Она похожа на папу», — цитирует звезду URA.ru.
Погодина не стала брать дочь на премьеру, поскольку девочка ещё слишком маленькая. Она появилась на публике впервые после смерти мужа ради показа его последней картины.
Напомним, на церемонии прощания с телеведущим Погодина впервые публично рассказала о двухлетней дочери от Пиманова. Родители долгое время скрывали рождение ребёнка от общественности. Вдова пообещала супругу воспитать девочку так, как ему бы понравилось.
Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Погодина позднее назвала причиной смерти инфаркт.
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