Европа может пойти по одному из пяти сценариев при пересмотре архитектуры безопасности в рамках переговоров России и США. Среди возможных вариантов — восстановление прежних механизмов взаимодействия с Москвой, заключение принципиально новых соглашений или сохранение существующего порядка. Об этом пишет Politico по итогам бесед с 12 европейскими чиновниками, экспертами и дипломатами НАТО.

Одним из сценариев издание называет усиление роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). После достижения мирного соглашения по Украине она могла бы контролировать соблюдение режима прекращения огня и стать площадкой для выработки мер по укреплению доверия между странами.

Другой вариант — возобновление работы Совета Россия — НАТО, идею которого поддерживает американский переговорщик Джаред Кушнер. По мнению собеседников Politico, восстановление этого механизма позволило бы снизить риски эскалации.

Наиболее масштабный сценарий предполагает заключение нового общеевропейского соглашения. Оно могло бы учитывать изменения, произошедшие за последние годы, включая вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако некоторые европейские государства опасаются, что такой договор даст Москве слишком большое влияние на вопросы безопасности континента.

Четвёртый вариант предусматривает создание нового формата отношений непосредственно между Евросоюзом и Россией, включая экономическое взаимодействие. Пятый — сохранение существующей системы безопасности. Именно последний сценарий собеседники издания считают наиболее вероятным, хотя и признают его нестабильность.