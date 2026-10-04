Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился планами закрыть финансовую дыру Украины примерно на $20 млрд и потребовал полностью прекратить поставки Киеву денег и оружия. Политик назвал происходящее «полным безумием».

«ЕС втайне выписал Украине очередной чек на 20 миллиардов долларов! Те самые средства, которые Зеленский «срочно» затребовал ещё несколько недель назад», — написал Филиппо в соцсети X.

«Когда же закончится это полное безумие? Больше ни одного французского евро, ни одного французского оружия Украине!» — потребовал политик.

Речь идёт о дефиците примерно на $20 млрд, а среди обсуждавшихся вариантов назывались досрочные выплаты уже обещанных средств и привлечение других партнёров. Ещё 1 октября Life.ru писал, что Евросоюз отказался выделять Киеву дополнительное финансирование на €27 млрд и ускорять часть выплат.

Филиппо также напомнил об уже согласованном кредите ЕС Украине на €90 млрд. Программа рассчитана на 2026–2027 годы: €30 млрд предназначены для бюджетной поддержки, а €60 млрд — для оборонных расходов и развития военной промышленности.

Филиппо не впервые выступает против дальнейшей поддержки Киева. В сентябре он назвал «опасным безумием» проект «Небесного щита» над Украиной, заявив, что инициатива ведёт к эскалации. На следующий день политик призвал прекратить поддержку Киева после встречи Зеленского с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ранее он также неоднократно требовал от Парижа отказаться от финансовой и военной помощи Украине.