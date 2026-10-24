«Порог воли»: Сын Кашпировского может оспорить завещание отца
Адвокат Баранов: Сын Анатолия Кашпировского может оспорить его завещание в суде
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Для оспаривания завещания Анатолия Кашпировского его сыну Сергио Монтане потребуется доказать, что отец не мог свободно распорядиться имуществом, пояснил адвокат Игорь Баранов. По его словам, ключевое значение будут иметь посмертная экспертиза и обстоятельства приобретения спорного дома.
«Сыну потребуется доказать порог воли отца на момент составления повторного завещания: действительно ли он находился под каким-либо воздействием и не отдавал отчёт своим действиям», — отметил юрист в беседе с 360.ru.
Если завещание признают недействительным, наследство распределят по закону между наследниками первой очереди: родителями, детьми и супругой, подчеркнул эксперт.
Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет, 13 октября его похоронили в Виннице на Украине. Позднее его сын Сергио Монтана заявил о поре со вдовой отца Гулизар Чалбашовой за наследство. Главным предметом разногласий стал дом в Калифорнии стоимостью около 29 миллионов рублей.