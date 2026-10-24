«Порог воли»: Сын Кашпировского может оспорить завещание отца

Для оспаривания завещания Анатолия Кашпировского его сыну Сергио Монтане потребуется доказать, что отец не мог свободно распорядиться имуществом, пояснил адвокат Игорь Баранов. По его словам, ключевое значение будут иметь посмертная экспертиза и обстоятельства приобретения спорного дома.

«Сыну потребуется доказать порог воли отца на момент составления повторного завещания: действительно ли он находился под каким-либо воздействием и не отдавал отчёт своим действиям», — отметил юрист в беседе с 360.ru.