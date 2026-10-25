Последний осуждённый по делу Голунова вышел из колонии
Иван Голунов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Все пятеро бывших полицейских, осуждённых за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, покинули колонии. Последним вышел экс-подполковник Игорь Ляховец, которому оставшуюся часть 11,5-летнего срока заменили принудительными работами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Решение было принято ещё 4 февраля Кирово-Чепецким судом Кировской области. Прокуратура попыталась его оспорить, однако 30 марта областной суд оставил постановление в силе. К тому моменту Ляховец отбыл половину назначенного наказания.
Сам Голунов узнал об освобождении бывшего полицейского уже после судебных заседаний. По словам журналиста, о рассмотрении ходатайства его не уведомили. Потерпевший также выразил сожаление, что осуждённые не «ответили рублем». Он по-прежнему считает, что сотрудники МВД действовали по чьему-то заказу, хотя следствие такой мотив не установило.
Остальные четверо фигурантов покинули колонии раньше. Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Денису Коновалову заменили остаток срока принудительными работами в 2023 году, а Роману Феофанову — в январе 2024-го. Все они получили после смягчения приговоров от 4,5 до 7,5 года лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании Голунова в июне 2019 года. Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест, хотя он с самого начала настаивал, что запрещённые вещества ему подбросили. Дело вызвало широкий общественный резонанс, и уже 11 июня уголовное преследование прекратили, а Голунова освободили.
В январе 2020 года суд арестовал пятерых бывших сотрудников МВД, которых обвинили в незаконном задержании журналиста и фальсификации доказательств. В мае 2021-го Ляховцу назначили 12 лет колонии, но позднее апелляция сократила срок до 11,5 года. В октябре 2022 года Верховный суд признал законным приговор четырём фигурантам, отклонив их кассационные жалобы.
Отдельная история развернулась вокруг денежных компенсаций. В декабре 2022 года Голунов отсудил у МВД 1,5 миллиона рублей за моральный вред. Позднее ведомство попыталось взыскать эту сумму с бывших полицейских, однако, по информации «Коммерсанта», в октябре 2024 года иск вернули из-за неподсудности. В марте 2025-го стало известно, что другой суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений. Данных о дальнейшем результате разбирательства нет.
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