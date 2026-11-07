Россия рассчитывает, что Венгрия больше не станет высылать российских дипломатов и осложнять отношения между двумя странами. В Москве надеются, что Будапешт учёл ответные меры после дипломатического конфликта. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

По словам дипломата, венгерские власти уже отреагировали на решение Москвы и дали понять, что не намерены усиливать напряжённость.

«Как известно, в МИД Венгрии «приняли к сведению» решение российских властей и заявили, что «Будапешт не заинтересован в эскалации дипломатической напряжённости», — отметил Станиславов.

Посол подчеркнул, что Москва рассчитывает на соответствующие действия со стороны нового руководства Венгрии. Российская сторона надеется, что Будапешт воздержится от повторения подобных решений, которые Станиславов назвал провокационными.

При этом ранее венгерский МИД подтвердил, что не заинтересован в дальнейшем обострении отношений с Россией. В ведомстве заявили о намерении сохранить дипломатическое присутствие в РФ, хотя и подчеркнули, что не отказываются от своей прежней позиции по вопросу национальной безопасности.

Дипломатический конфликт начался 8 сентября, когда глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти российских дипломатов. В Будапеште утверждали, что сотрудники российской миссии занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. При этом министр уточнила, что решение не означает разрыва отношений с Москвой.

В ответ 1 октября МИД России распорядился выслать группу венгерских дипломатов, работавших в посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Казани. Как позднее уточнил Станиславов, сотрудники венгерских дипломатических представительств покинули территорию РФ 14 октября.