Посольство Индии сообщило о стабильном состоянии раненого капитана Flydubai

Состояние капитана Flydubai Смита Маччхара после нападения во время полёта оценивается как стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии в соцсети X.

«В настоящее время он находится в больнице города Табук и получает необходимую медицинскую помощь», — отметили в дипмиссии.

Индийские дипломаты пока ожидают полной информации о состоянии Маччхара. По имеющимся данным, угрозы для его состояния нет, оно оценивается как стабильное.

Маччхар работает командиром воздушного судна Flydubai с июня 2022 года. До этого около 11 лет он был пилотом индийской авиакомпании SpiceJet. Позже Маччхар занимался подготовкой и проверкой пилотов.