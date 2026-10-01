Посольство Индии сообщило о стабильном состоянии раненого капитана Flydubai
Смит Маччхар. Обложка © X / Israel Foreign Ministry
Состояние капитана Flydubai Смита Маччхара после нападения во время полёта оценивается как стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии в соцсети X.
«В настоящее время он находится в больнице города Табук и получает необходимую медицинскую помощь», — отметили в дипмиссии.
Индийские дипломаты пока ожидают полной информации о состоянии Маччхара. По имеющимся данным, угрозы для его состояния нет, оно оценивается как стабильное.
Маччхар работает командиром воздушного судна Flydubai с июня 2022 года. До этого около 11 лет он был пилотом индийской авиакомпании SpiceJet. Позже Маччхар занимался подготовкой и проверкой пилотов.
Как писал Life.ru, второй пилот напал на Маччхара с ножом. Инцидент произошёл утром 30 сентября на борту самолёта. По одной из версий, второй пилот намеревался устроить авиакатастрофу, однако командир экипажа помешал ему. Life.ru публиковал видео из салона самолёта во время резкого снижения. После нападения посадить лайнер помогли российские и украинские лётчики, которые находились среди пассажиров рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив.
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