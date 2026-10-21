Поссорились, но не разошлись: Euronews объяснил, что мешает Европе порвать с США

Европейские лидеры всё жёстче критикуют политику Дональда Трампа в отношении России, однако разорвать связи с Вашингтоном так и не решаются. Несмотря на растущие противоречия, Евросоюз слишком зависит от американской поддержки, чтобы действовать самостоятельно. К такому выводу пришли журналисты Euronews.

По оценке телеканала, отношения между США и европейскими союзниками переживают серьёзный кризис. В Брюсселе всё отчётливее осознают, что подходы Вашингтона и ЕС к России расходятся настолько, что найти компромисс становится всё труднее. При этом последние решения Трампа застали европейских политиков врасплох.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать Киев, хотя понимает: у американской администрации есть собственные интересы. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, предупредил об опасности уступок, заявив, что капитуляция означает слабость. Ещё резче выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая обвинила США в попытках склонить Украину к капитуляции на условиях России.

Однако громкие заявления не означают готовности европейских столиц отказаться от сотрудничества с Белым домом. Как отмечает Euronews, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон по-прежнему стремятся участвовать в переговорах, рассчитывая таким образом повлиять на решения Трампа.

Главная причина такой осторожности — зависимость Киева от американской помощи. Один из европейских дипломатов признал в беседе с телеканалом, что взаимодействие с США остаётся необходимым для продолжения боевых действий. Поэтому даже при серьёзных разногласиях европейцы не хотят терять место за столом переговоров.

Под вопросом остаётся и способность Евросоюза самостоятельно поддерживать санкционное давление на Россию. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Мария Шагина считает, что дело не только в экономических возможностях Европы. По её оценке, гораздо важнее наличие политической воли, согласованной стратегии и способности европейских стран действовать без участия Вашингтона.

Таким образом, предупреждает Euronews, противоречия между трансатлантическими союзниками могут обостриться именно в тот момент, когда переговоры по Украине подойдут к решающей стадии и сторонам потребуется выработать общую позицию.

Накануне представители США, Украины и европейских стран провели консультации в Осло. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, участники обсуждали территориальные вопросы, гарантии безопасности и восстановление Украины. Норвежский политик назвал встречу конструктивной и сообщил о продвижении в подготовке возможного мирного соглашения.

Ранее, 17 октября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил решение Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций как свидетельство заинтересованности Вашингтона в урегулировании конфликта. Американская администрация объясняла отказ от немедленного введения части ограничений национальными интересами США.

При этом российский МИД ранее обозначил отдельную позицию по участию европейских государств в мирном процессе. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил об отсутствии у Москвы намерений вести переговоры с Великобританией, Германией и Францией, поскольку, по его оценке, эти страны пока не демонстрируют готовности к политико-дипломатическому урегулированию.