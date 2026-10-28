Потягун, медведь и привидение: Сексолог назвала самые несексуальные вещи, которые люди делают в постели

Массаж превращается в замешивание теста, чувственное раздевание — в борьбу с футболкой, а вместо страстного шёпота слышится пароль от Wi-Fi. Попытки выглядеть «супергорячими» порой дают совсем другой эффект, рассказала Life.ru сексолог Александра Миллер. Она назвала самые несексуальные вещи, которые люди делают в постели, преследуя как раз противоположные цели.

Потягун

Первым в её ироничном списке оказался «кошачий потягун» — попытка томно вытянуться на кровати, которая заканчивается хрустом в пояснице и звуком несмазанной двери.

«Сексуально? Ну, если вы фанат хорроров, то да», — заметила Миллер.

Замешивание теста вместо эротического массажа

Следующий промах — массаж без внимания к ощущениям партнёра. Сексолог привела рассказ женщины, чей кавалер так увлёкся поиском «триггерных точек», что романтический жест превратился в болезненное разминание.

«Итог: он так увлёкся, что начал мять её, как тесто на пельмени, приговаривая: “Ну, расслабься, у тебя тут триггерные точки”. Она не расслабилась, а почувствовала себя котлетой перед жаркой», — рассказала эксперт.

Шёпот простуженного радиоприёмника

Не всегда срабатывают и старательно отрепетированные взгляды и шёпот. По описанию Миллер, чрезмерные усилия могут выглядеть так, будто человек ищет выключатель в темноте, а его собеседник пытается расшифровать помехи.

«Только вот в реальности это звучит как шипение простуженного радиоприёмника, и ты судорожно пытаешься понять: это пароль от Wi-Fi или признание в любви?» — пошутила сексолог.

Неуклюжее раздевание

Отдельный жанр — медленное раздевание, которому мешает собственная одежда. Носок превращается в капкан, футболка застревает на голове, а человек с поднятыми руками становится похож на привидение.

«Ты в этот момент думаешь не о страсти, а о том, не вызвать ли МЧС», — описала Миллер.

Крик разбуженного медведя

Наконец, эксперт предложила не переигрывать со звуковым сопровождением. В её шутливом сравнении нарочитые стоны напоминают крик человека с прищемлённым пальцем, а рычание — разбуженного медведя.

«Девушки, милые, если вы стонете так, будто вам прищемили дверью палец, — это не возбуждает. Это заставляет партнёра нервно оглядываться: не бежать ли за нашатырём. А когда мужчина рычит, как медведь, которого разбудили в берлоге, — хочется не растаять, а спрятаться под одеяло и сделать вид, что ты — часть матраса», — добавила она.

Главный совет Миллер — меньше изображать идеального соблазнителя и больше замечать реальные ощущения друг друга.

«Это про то, как вы чувствуете партнера и собственное тело», — подчеркнула сексолог.

Ранее Александра Миллер рассказала, почему обсуждение семейных расходов в постели может мешать желанию. По её словам, разговоры о счетах и бюджете переключают внимание на тревоги, поэтому для финансовых вопросов лучше выделять отдельное время.