С отбывающей наказание в колонии Елены Блиновской начали взыскивать более 587,6 миллиона рублей в счёт возмещения ущерба от преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы и материалы Федеральной службы судебных приставов.

В октябре 2026 года суд выдал 11 исполнительных листов по делу «королевы марафонов». На основании одного из них 18 ноября Главное межрегиональное управление ФССП, которое занимается особо важными исполнительными производствами, приступило к взысканию средств.

Кроме того, в сентябре приставы открыли в отношении блогерши производство по требованию неимущественного характера, содержание которого не раскрывается. За Блиновской также числится исполнительский сбор в размере 945 рублей по производству, возбуждённому ещё в 2022 году.

Напомним, в марте 2025 года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима за легализацию преступных доходов и незаконный оборот средств платежей. Впоследствии Мосгорсуд сократил срок заключения до четырёх с половиной лет, а в июле 2026-го кассационная инстанция оставила приговор в силе.

В начале ноября адвокаты блогерши и членов её семьи обжаловали приговор в Верховном суде России, добиваясь его пересмотра. Тем временем роскошный особняк «королевы марафонов» площадью 1700 квадратных метров перешёл в собственность государства.

А 23 ноября Арбитражный суд Москвы снял арест с 37 объектов недвижимости Блиновской и её супруга. Однако отмена обеспечительных мер не означает возвращения конфискованных активов семье.